Aufatmen: Grünes Licht für den Japan-GP in Motegi 18.09.2022 - 15:00 Von Günther Wiesinger

© Gold & Goose 2019 beim Motegi-GP: Aleix Espargaró im Tunnel auf dem Twin Ring Motegi

Nach dem aktuellen Stand wird der Japan-GP in Motegi am kommenden Wochenende erstmals seit 2019 stattfinden. Die vier Frachtflugzeuge sollen rechtzeitig in Saragossa abheben.