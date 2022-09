Jack Miller (Ducati/1.): Ideal für Ride-Height-System

Erstmals seit 2019 in Motegi: Jack Miller gelang die Bestzeit im FP1

Jack Miller in Japan: Platz 1

Der australische Ducati-Werksfahrer Jack Miller enthüllte nach seiner MotoGP-Bestzeit am Freitag in Motegi, wo und warum die Ride-Height-Systeme (hinten und vorne) in Japan besonders hilfreich ist.

Lenovo-Ducati-Werkspilot Jack Miller (27) fuhr auch am ersten Trainingstag auf dem Twin Ring von Motegi frei auf und sicherte sich am Ende mit nur 0,028 Sekunden Vorsprung auf WM-Kandidat Pecco Bagnaia die Tagesbestzeit. Der Aussie ist auf Ducati-Abschiedstour in Asien, er wird 2023 eine Red Bull-KTM steuern.

«Jack Ass» nützte die einzige und auf 75 Minuten verlängerte FP1-Session. «Es war ein guter Tag. Ich habe die längere Session genossen, konnte viel Arbeit erledigen. Es war nett, das Bike etwas zu ändern und dann etwas zu vergleichen mit den gleichen Reifen. Wir haben verstanden, was bei konstantem Wetter die Änderungen für das Bike bedeuten.»

«Wir haben natürlich immer wieder auf die Zeit geschaut, die uns noch bleibt. Am Ende haben wir einen neuen Satz Reifen reingesteckt. Die Piste in einem gutem Zustand, das Motorrad funktioniert hier sehr, sehr gut. Okay, die Rundenzeit hätte noch etwas besser sein, aber wir können uns morgen noch steigern.»

Nach zwei Jahren Pause wegen der Pandemie ist die MotoGP wieder zurück in Japan. «Die Ride-Height-Devices wurden ja exakt für solche Pisten gemacht. Die Bergauf-Schikane war früher immer ein Problem mit dem Timing. Es ist jetzt eine Freude hier zu fahren. Der Asphalt fühlt sich an wie vor drei Jahren.»

Dann enthüllte Miller, dass er die Ride-Height-Devices sehr oft verwendet: «Ich verwende sie in Kurve 1, in der letzten Kurve, dann auch noch am Ausgang von Kurve 2 und 4. Dann auf der kleinen Geraden vor der Gegengeraden und eben auch auf der Gegengeraden. Ich denke, wir verwenden es hier sehr oft, vergleichbar etwa mit der Strecke in Österreich.»

Miller weiß: «Auf den langen Flügen und durch den Wochenrhythmus beschäftigt man sich sehr intensiv mit den Ergebnissen vom letzten Sonntag. Die Jungs waren 15 Stunden im Flugzeug; sie konnten über den Daten sitzen und mir sagen, wo ich am Sonntag in Aragón Zeit verloren habe. Es sieht so aus, als ob wir beim Schonen der Reifen durch das Aufsammeln des Abriebs, den ‘pickup', teilweise die Reifen dann noch mehr strapaziert haben.»

MotoGP-Ergebnis FP1, Motegi (23. September):

1. Miller, Ducati, 1:44,509 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,028 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,049

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,068

5. Marini, Ducati, + 0,136

6. Marc Márquez, Honda, + 0,147

7. Pol Espargaró, Honda, + 0,169

8. Brad Binder, KTM, + 0,226

9. Oliveira, KTM, + 0,234

10. Viñales, Aprilia, + 0,288

11. Zarco, Ducati, + 0,289

12. Nakagami, Honda, + 0,377

13. Rins, Suzuki, + 0,404

14. Bastianini, Ducati, + 0,469

15. Martin, Ducati, + 0,500

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,556

17. Crutchlow, Yamaha, + 0,678

18. Darryn Binder, Yamaha, + 0,857

19. Bezzecchi, Ducati, + 0,917

20. Alex Márquez, Honda, + 1,091

21. Raúl Fernández, KTM, + 1,230

22. Nagashima, Honda, + 1,336

23. Gardner, KTM, + 1,482

24. Di Giannantonio, Ducati, + 1,856

25. Tsuda, Suzuki, + 2,209