Pecco Bagnaia (Ducati/12.): «Ergebnis inakzeptabel»

Ducati-MotoGP-Ass Francesco «Pecco» Bagnaia blieb im nassen Motegi-Qualifying nur Startplatz 12 und rätselt nun über ein Problem, das er noch nicht ausfindig gemacht hat.

Die WM-Favoriten Fabio Quartararo (9. Startplatz) und Pecco Bagnaia (12.) starten am Sonntag beim Motegi-Grand Prix in der MotoGP-Klasse nur aus den Reihen 3 und 4. Lenovo-Ducati-Star Bagnaia In der Fahrer-WM-Fabelle nur noch zehn Punkte hinter Leader Fabio Quartararo) blieb im verregneten Qualfying-2 am Samstag beim GP von Japan mit zwei Sekunden Rückstand nur Position 12, während Markenkollege Johann Zarco (Prima Pramac-Ducati) auf Startplatz 2 fuhr.

In der Box des Italieners gibt es nun das große Rätselraten. «Ehrlich gesagt, wir konnten bezüglich der Reifen noch nichts checken. Irgendetwas funktioniert aber anscheinend nicht, wir waren im Vorjahr aber auf nasser Piste immer konkurrenzfähig. In dieser Saison haben wir definitiv im Regen ein Problem», stellte der sechsfache MotoGP-Saisonsieger aus der VR46-Riders-Academy fest.

«Ich bin mir sicher, dass uns die Daten die nötigen Informationen ergeben werden. Dieses Resultat ist im Moment mit zwei Sekunden und Platz 12 nicht akzeptabel. Und ich will wissen warum. Ehrlich gesagt, mir fehlt das Gefühl, ich kann das Limit nicht abschätzen – normal bin ich im Nassen konkurrenzfähig.»

«Das einzig Gute war heute, dass ich schon für das Q2 qualifiziert. Ich bin hier auch mit der Moto2-Maschine schnell gewesen, bin im Regen von ganz hinten auf P4 gefahren. Wir wollen uns unbedingt verbessern - unser Level ist definitiv höher, auch bei solchen Verhältnissen. Wir müssen clever sein und die Situation mit den Reifen jetzt für das Rennen gut verstehen.»

Auch die Vorgabe für das Rennen am Sonntag ist beim Turiner dennoch klar: «Wir müssen morgen dann in der ersten Runde so viele Fahrer wie möglich versuchen zu überholen. Mein Ziel wird auch morgen wieder der Sieg sein. Meine Pace auf trockener Piste war am Freitag sehr gut. Wenn es aber nass wird, dann wird es für mich eine andere Geschichte. Klar ist die erste Kurve hier jetzt nicht gerade einfach.»

MotoGP-Ergebnis Q2, Motegi (24. September):

1. Marc Márquez, Honda, 1:55,214 min

2. Zarco, Ducati, 1:55,422 min, + 0,208 sec

3. Brad Binder, KTM, 1:55,537, + 0,323

4. Viñales, Aprilia, 1:55,620, + 0,406

5. Martin, Ducati, 1:55,686, + 0,472

6. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:55,771, + 0,557

7. Miller, Ducati, 1:55,784, + 0,570

8. Oliveira, KTM, 1:55,895, + 0,681

9. Quartararo, Yamaha, 1:56,326, + 1,112

10. Marini, Ducati, 1:56,354, + 1,140

11. Pol Espargaró, Honda, 1:57,354, + 2,140

12. Bagnaia, Ducati, 1:57,373, + 2,159



Die weitere Startaufstellung:

13. Bezzecchi, Ducati, 1:55,934 min

14. Morbidelli, Yamaha, 1:56,006

15. Bastianini, Ducati, 1:56,130

16. Di Giannantonio, Ducati, 1:56,432

17. Alex Márquez, Honda, 1:56,578

18. Rins, Suzuki, 1:56,656

19. Nagashima, Honda, 1:57,229

20. Gardner, KTM, 1:57,288

21. Tsuda, Suzuki, 1:57,787

22. Fernández, KTM, 1:57,827

23. Crutchlow, Yamaha, 1:58,115

24. Darryn Binder, Yamaha, 1:58,292

25. Nakagami, Honda, 1:58,717