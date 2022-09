Aleix Espargaró (Aprilia/6.): Es war fast ein Schock

Aprilia-WM-Hoffnung Aleix Espargaró hat mit Startplatz 6 auch für das MotoGP-Rennen in Motegi eine gute Ausgangsposition, spricht über seine persönliche Strategie und seine Eindrücke nach dem nassen Q2.

Aleix Espargaró geht am Sonntag in Motegi als bestplatzierter der drei MotoGP-WM-Titelanwärter in das Rennen auf dem Twin Ring. Der Katalane steht in Reihe 2 neben Jorge Martin (Ducati Pramac) und seinem Aprilia-Teamkollegen Maverick Viñales.

«Es war ein positiver, aber auch ein sehr schwieriger Tag, von Beginn an. Es ging nicht nur um die Position, die gut ist, sondern auch um den Speed im Regen. Das hätte ich eigentlich nicht so erwartet. Ich habe kn meiner ersten schnellen Runde in Kurve 1 einen großen Fehler eingebaut und drei Zehntel verloren. Sonst wäre ich sehr nahe an der Pole gewesen. Das war fast ein Schock, ich hätte nicht erwartet, dass ich so schnell sein würde.»

Aleix erinnert sich: «Am Freitag war das Bike alles andere als wettbewerbsfähig. Wir haben dann ein wenig das Getriebe geändert, auch die Balance und die Elektronik, um mehr von der Motorbremse zu profitieren. Trotzdem war ich am Freitag eigentlich recht schnell. Ich sehe es daher positiv und denke, der Sonntag kann ein guter Tag werden für uns. Die Piste ist wegen den Bremszonen ein wenig ähnlich wie Österreich, aber ich fühle mich hier viel stärker.»

«Hier ist es nicht einfach. Man muss die Temperatur der Bremsen managen, da bin ich eventuell besser als die anderen Jungs», ergänzte der 33-Jährige. «Es wird schwierig sein zu verstehen, mit welchen Reifen die Jungs fahren werden. Ich weiss nicht, ob wir unsere Rivalen kopieren werden oder es mit einer ganz anderen Entscheidung angehen werden.»

Der Wahl-Andorraner sagte dann: «Klar, man muss hier das Hirn einschalten, aber ich will am Sonntag gewinnen. Ich habe auch eine gute Chance, bin schnell - das Bike arbeitet recht gut. Okay, die Position ist am Grid ein wenig seltsam, aber man muss die Situation genau analysieren.»

Der Routinier gestand zudem: «Es ist schwierig, für das Rennen jetzt einen klaren Plan zu machen. Ich habe etwas im Kopf, aber man muss im Rennen die Pläne dann anpassen.»

MotoGP-Ergebnis Q2, Motegi (24. September):

1. Marc Márquez, Honda, 1:55,214 min

2. Zarco, Ducati, 1:55,422 min, + 0,208 sec

3. Brad Binder, KTM, 1:55,537, + 0,323

4. Viñales, Aprilia, 1:55,620, + 0,406

5. Martin, Ducati, 1:55,686, + 0,472

6. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:55,771, + 0,557

7. Miller, Ducati, 1:55,784, + 0,570

8. Oliveira, KTM, 1:55,895, + 0,681

9. Quartararo, Yamaha, 1:56,326, + 1,112

10. Marini, Ducati, 1:56,354, + 1,140

11. Pol Espargaró, Honda, 1:57,354, + 2,140

12. Bagnaia, Ducati, 1:57,373, + 2,159



Die weitere Startaufstellung:

13. Bezzecchi, Ducati, 1:55,934 min

14. Morbidelli, Yamaha, 1:56,006

15. Bastianini, Ducati, 1:56,130

16. Di Giannantonio, Ducati, 1:56,432

17. Alex Márquez, Honda, 1:56,578

18. Rins, Suzuki, 1:56,656

19. Nagashima, Honda, 1:57,229

20. Gardner, KTM, 1:57,288

21. Tsuda, Suzuki, 1:57,787

22. Fernández, KTM, 1:57,827

23. Crutchlow, Yamaha, 1:58,115

24. Darryn Binder, Yamaha, 1:58,292

25. Nakagami, Honda, 1:58,717