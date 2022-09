Motegi: Marc Márquez (Honda) sensationell auf Pole

Im verregneten MotoGP-Qualifying auf dem Mobility Resort Motegi sicherte sich Honda-Star Marc Márquez die Pole-Position. Der Spanier landete vor Johann Zarco (Ducati) und Red Bull-KTM-Fahrer Brad Binder.

Für Marc Márquez war der Samstag in Motegi ein ganz besonderer Tag. Zunächst führte er im FP2, dann sicherte sich der spanische Honda-Fahrer vom Repsol-Team die 91. Pole-Position seiner Karriere. Letztmals stand der achtfache Weltmeister 2019 beim Japan-GP auf der Pole-Position – vor genau 1071 Tagen.

Hinter dem Honda-Werksfahrer kam Pramac-Fahrer Johann Zarco auf den zweiten Startplatz. Der Franzose verlor 0,2 Sekunden auf Márquez an der Spitze. Dritter wurde Brad Binder aus dem Red Bull-KTM-Werksteam. Der Südafrikaner wird erstmals in der MotoGP-Klasse aus der ersten Startreihe losfahren.

Für WM-Leader Fabio Quartararo lief es nicht nach Plan. Mit zwei größeren Fehlern in den letzten beiden Runden konnte sich der Yamaha-Fahrer nicht mehr steigern, womit es am Ende nur Platz 9 wurde. Auch Pecco Bagnaia (Ducati) wird am Sonntag in Motegi kein leichtes Rennen haben, denn er muss von Position 12 losfahren.

Das gesamte Qualifying gibt es hier in unserem Liveticker zum Nachlesen.

1. Marc Márquez (Honda): «Ich bin sehr glücklich, auf der der Pole-Position zu stehen. Bereits am Morgen habe ich mich sehr stark gefühlt im Nassen. Ich wusste, wenn es am Nachmittag auch nass sein wird, muss ich es versuchen. Es ist nur eine Pole-Position und dann auch noch im Nassen, aber in dieser Situation mit Honda und von wo wir kommen, ist es sehr wichtig für die japanischen Beteiligten. Für mich ist es ebenfalls sehr wichtig, auch für die Zukunft. Es sind kleine Ziele, die wir uns erarbeiten. Im Trockenen wird es am Sonntag eine andere Geschichte sein, aber wir genießen das nun.»

2. Johann Zarco (Ducati): «Das Q1 war nicht einfach, es war wirklich viel Wasser auf der Strecke. Es war gut, dass wir im Q2 einen neuen Reifen gewählt haben, denn der Hinterreifen hat bei diesen Bedingungen sehr schnell abgebaut. Ich bin ganz glücklich, die zweitbeste Rundenzeit ist gut. Wäre das Qualifying ausgefallen, müsste ich von Platz 11 losfahren. Die erste Reihe für morgen ist eine große Hilfe.»

3. Brad Binder (KTM): «Ich bin super glücklich, dass ich am Sonntag das Rennen aus der ersten Reihe starten kann. Es ist für mich das erste Mal, dann auch noch im Nassen. Am Morgen war ich Letzter, wir haben uns zum Qualifying stark verbessert.»

MotoGP-Ergebnis Q2, Motegi (24. September):

1. Marc Márquez, Honda, 1:55,214 min

2. Zarco, Ducati, 1:55,422 min, + 0,208 sec

3. Brad Binder, KTM, 1:55,537, + 0,323

4. Viñales, Aprilia, 1:55,620, + 0,406

5. Martin, Ducati, 1:55,686, + 0,472

6. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:55,771, + 0,557

7. Miller, Ducati, 1:55,784, + 0,570

8. Oliveira, KTM, 1:55,895, + 0,681

9. Quartararo, Yamaha, 1:56,326, + 1,112

10. Marini, Ducati, 1:56,354, + 1,140

11. Pol Espargaró, Honda, 1:57,354, + 2,140

12. Bagnaia, Ducati, 1:57,373, + 2,159



Die weitere Startaufstellung:

13. Bezzecchi, Ducati, 1:55,934 min

14. Morbidelli, Yamaha, 1:56,006

15. Bastianini, Ducati, 1:56,130

16. Di Giannantonio, Ducati, 1:56,432

17. Alex Márquez, Honda, 1:56,578

18. Rins, Suzuki, 1:56,656

19. Nagashima, Honda, 1:57,229

20. Gardner, KTM, 1:57,288

21. Tsuda, Suzuki, 1:57,787

22. Fernández, KTM, 1:57,827

23. Crutchlow, Yamaha, 1:58,115

24. Darryn Binder, Yamaha, 1:58,292

25. Nakagami, Honda, 1:58,717