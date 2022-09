Paolo Ciabatti (Ducati): Gedanken zum Sprint Race

Bevor die Details zum Sprint Race für 2023 veröffentlicht wurden, haben die Teams und Werke noch ein paar wichtige Vorschläge gemacht und durchgesetzt.

In der Saison 2023 wird erstmals bei allen Grand Prix ein «Sprint Race» über die halbe Distanz durchgeführt, nur in der MotoGP-Klasse, es gibt halbe Punkte bis Platz 9, der Zeitplan wird deshalb umgestellt, die Renndistanz wird halb so lang sein wie am Sonntag, bei ungerader Rundenanzahl wird abgerundet. Start am Samstag um 15 Uhr.

SPEEDWEEK.com hat sich vor dem Thailand-GP mit Ducati-Sportdirektor Paolo Ciabatti über das neue Konzept unterhalten, das bei den Piloten bisher nicht restlos auf Zustimmung gestoßen ist. Ducati hat im September die Konstrukteurs-WM zum dritten Mal in Serie gewonnen, und Pecco Bagnaia liegt nach dem Sturz in Aragón in der Fahrer-WM 18 Punkte hinter WM-Leader Fabio Quartararo.

«Es war vielleicht Zeit, in der MotoGP etwas Neues einzuführen», meint Ciabatti. «Es gab vor der Veröffentlichung des neuen Konzepts natürlich einige Diskussionen, auch von der Vorstellung des Projekts in Österreich bis zur Präsentation aller Einzelheiten in Aragón. Es wurde über das Format besprochen und Details, wie lange zum Beispiel das FP1 dauern sollte. Das Sprintrennen soll ja helfen, mehr Aufmerksamkeit für die Fans, für das Fernsehen und die anderen Medien zu erzeugen. Das ist gut.»

«Aber man musste einige Aspekte berücksichtigen. Zum Beispiel wollten wir sicherstellen, dass die Werke mit der gleichen Anzahl von Motoren pro Saison über die Runden kommen», ergänzte Ciabatti. «Außerdem mussten wir sicherstellen, dass die Mechaniker das zweite Bike reparieren und checken können, wenn du einen Crash zum Beispiel im Sprint Race hast. Deshalb haben wir darauf gepocht, dass das Warm-up am Sonntag weiter stattfindet, wenn auch nur über 10 statt 20 Minuten. Wir denken, zehn Minuten sind genug, um Sonntagfrüh die Funktionsfähigkeit des Motorrads zu überprüfen. Es gibt ja auch Teams, die für das Rennen am Samstagabend noch frische Motoren einbauen. Es muss also sichergestellt werden, dass alles funktioniert.»

«Aber generell stehen wir dem neuen Format positiv gegenüber. Wie alle Neuerungen wird es ein paar Aspekte geben, die noch ein Feintuning benötigen. Das werden wir im nächsten Jahr sehen», stellte der Ducati-Sportdirektor fest.

Die WM-Punktevergabe für das Sprint Race

1. Platz: 12

2. Platz: 9

3. Platz: 7

4. Platz: 6

5. Platz: 5

6. Platz: 4

7. Platz: 3

8. Platz: 2

9. Platz: 1

Zeitplan Freitag

09:00 Uhr: 35 min Moto3 Practice 1

09:50 Uhr: 40 min Moto2 Practice 1

10:45 Uhr: 45 min MotoGP Practice 1



13:15 Uhr: 35 min Moto3 Practice 2

14:05 Uhr: 40 min Moto2 Practice 2

15:00 Uhr: 60 min MotoGP Practice 2

Zeitplan Samstag

08:40 Uhr: 30 min Moto3 Free Practice

09:25 Uhr: 30 min Moto2 Free Practice

10:10 Uhr: 30 min MotoGP Free Practice

10:50 Uhr: 15 min MotoGP Qualifying 1

11:15 Uhr: 15 min MotoGP Qualifying 2



12:55 Uhr: 15 min Moto3 Qualifying 1

13:20 Uhr: 15 min Moto3 Qualifying 1

13:50 Uhr: 15 min Moto2 Qualifying 2

14:15 Uhr: 15 min Moto2 Qualifying 2

15:00 Uhr: Halbe Distanz MotoGP Sprint Race

Zeitplan Sonntag:

09.40 Uhr: 10 Minuten Warm-up MotoGP

10.00 Uhr: 30 Minuten MotoGP Riders Fan Shop

11.00 Uhr: Rennen Moto3

12.15 Uhr: Rennen Moto2

14.00 Uhr: Rennen MotoGP