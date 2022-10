Johann Zarco (5.): Seine Ducati zeigte ihm die Grenze 01.10.2022 - 12:20 Von Peter Fuchs

© Gold & Goose Johann Zarco

Sieben Ducati in den Top-9 des MotoGP-Qualifyings in Buriram/Thailand. Johann Zarco aus dem Prima-Pramac-Team verrät, worauf es im Rennen am Sonntag ankommen wird.