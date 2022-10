Jack Miller (Ducati): Motor kaputt, keine 2. Chance

Nach seinem überragenden Sieg in Motegi wurde Ducati-Lenovo-Werksfahrer Jack Miller im MotoGP-Qualifying auf dem Chang International Circuit in Buriram/Thailand von technischen Problemen eingebremst.

0,435 sec verlor Jack Miller im Qualifying für den Thailand-GP auf Ducati-Markenkollege Marco Bezzecchi (Mooney VR46), der im Rennen am Sonntag (Start 10 Uhr MEZ) zum ersten Mal von Startplatz 1 losbrausen wird.

Der Australier saß die letzten Minuten in der Box und musste zuschauen. «Wir hatten im zweiten Versuch ein Problem mit dem Motor, als ich aus dem letzten Sektor kam», schilderte Miller. «Deshalb konnte ich keine Runde mehr fahren, was etwas enttäuschend ist, sich aber nicht ändern lässt.»



Der Motor wurde anschließend getauscht.

Für das Rennen ist Miller zuversichtlich: «Ich fuhr im FP4 einen Long-run über 18 Runden, meine Pace ist gut und konstant, ich war einer der Schnellsten auf der Strecke. Wir konnten genügend Daten sammeln, um über den nachlassenden Hinterreifen Bescheid zu wissen und welche Motoreinstellung wird brauchen. Ich glaube sogar, dass wir für das Rennen noch etwas zulegen können. Ich fühle mich gut genug, auch von Startplatz 7 kommend. Klar, das wird harte Arbeit, aber wir können einiges leisten. Überholen ist möglich, ich werde schon Wege finden. Das wird ein körperlich sehr anstrengendes Rennen bei dieser Hitze. Ein guter Start würde helfen. Aber ich habe einige Ducati um mich herum, die alle über das gleiche Startsystem verfügen. Und sollte es regnen, dann gebe ich eh alles.»

Das Rennen in Japan vor einer Woche konnte Miller 3,4 sec vor Red-Bull-KTM-Pilot Brad Binder gewinnen, auf der Bremse war er unschlagbar. «Den Kurveneingang gehe ich inzwischen anders an», erklärte der vierfache MotoGP-Sieger. «Ich mache die Motorradabstimmung jetzt so, dass ich besser und so spät wie möglich bremsen kann. Und dass ich trotzdem so viel Geschwindigkeit wie möglich in die Kurve mitnehmen kann. Anschließend konzentriere ich mich auf den Kurvenausgang. In der Vergangenheit habe ich mich ausschließlich auf den Ausgang konzentriert.»

MotoGP-Ergebnis Q2, Buriram (1.10.):

1. Bezzecchi, Ducati, 1:29,671 min

2. Martin, Ducati, 1:29,692 min, + 0,021 sec

3. Bagnaia, Ducati, 1:29,775, + 0,104

4. Quartararo, Yamaha, 1:29,909, + 0,238

5. Zarco, Ducati, 1:29,963, + 0,292

6. Bastianini, Ducati, 1:29,988, + 0,317

7. Miller, Ducati, 1:30,106, + 0,435

8. Marc Márquez, Honda, 1:30,133, + 0,462

9. Marini, Ducati, 1:30,214, + 0,543

10. Rins, Suzuki, 1:30,337, + 0,666

11. Oliveira, KTM, 1:30,485, + 0,814

12. Brad Binder, KTM, 1:30,542, + 0,871



Die weitere Startaufstellung:

13. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:30,202 min

14. Morbidelli, Yamaha, 1:30,528

15. Crutchlow, Yamaha, 1:30,542

16. Fernández, KTM, 1:30,566

17. Viñales, Aprilia, 1:30,578

18. Gardner, KTM, 1:30,602

19. Pol Espargaró, Honda, 1:30,641

20. Alex Márquez, Honda, 1:30,692

21. Di Giannantonio, Ducati, 1:30,794

22. Nagashima, Honda, 1:31,331

23. Darryn Binder, Yamaha, 1:31,356

24. Petrucci, Suzuki, 1:31,604