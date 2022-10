Jack Miller (Ducati/2.): Wie er Bagnaia aufmunterte

Ducati-MotoGP-Ass Jack Miller wetzte nach seinem Sieg in Japan auch in Thailand auf das Podium. Er weiß aber, wo er das Rennen gegen Miguel Oliveira verloren hat.

Jack Miller führte das schwierige Regenrennen im thailändischen Buriram bereits früh an und lieferte sich später einen erbitterten Fight gegen Red Bull-KTM-Regenkünstler Miguel Oliveira. Der Portugiese behielt nach seinem zweiten Überholversuch in der Zielkurve die Oberhand und gewann das Rennen knapp vor dem Australier. Oliveira war mit der KTM RC16 vor allem im Schlusssektor der Strecke eine echte Macht.

Miller (27), der in den Tagen des Australien-Trips nun seine Freundin Ruby heiraten wird, konnte sich über Platz 2 dennoch ausgiebig freuen. «Es waren nur zwei Warm-up-Runden, die wir im Regen hatten. Es war stressig. Generell bin ich bei jeder ersten Regen-Session sofort recht schnell. Im Mittelsektor – etwa ab Kurve 5 – habe ich aber ein wenig verloren; Miguel war da wirklich super schnell. Ich habe mich da fast ein wenig steif gefühlt.»

Apropos: In der WM-Tabelle hat «JackAss» Miller sogar noch Chancen – zumindest auf die Top-3. Miller hat 40 Punkte Rückstand auf WM-Leader Fabio Quartararo (Yamaha), der in Buriram ohne Punkte blieb. Aleix Espargaró liegt aber nur 20 Punkte vor Jack. 75 WM-Zähler werden in den drei ausstehenden Rennen 2022 noch vergeben. «Wir sind noch im Fight um die WM, okay. So lange wir das Ding heim nach Bologna bringen, wäre alles gut. Jetzt werden wir in zwei Wochen Phillip Island rocken.»

Miller analysiert: «Die ersten paar Mal habe ich gegen Miguel noch gekontert. Es war aber ein langes, stressiges Rennen. Ich wollte es dann im Finish nochmals versuchen. In den Sektoren 3 und 4 hatte ich das ganze Rennen über Probleme. Ich wollte dann genau dort mehr Risiko eingehen, bin von der trockenen Linie gekommen und musste das Bike aufrichten. So konnte ich in der letzten Kurve nicht mehr attackieren. Es war ein fantastischer Tag für das Team, Pecco ist auch ein ausgezeichnetes Rennen gefahren. Für uns war es ein guter Tag, was die WM betrifft.»

«In den ersten Abschnitten war ich wirklich stark, ich konnte nach den Geraden sehr gut bremsen. Ich habe mich sehr gut gefühlt. Es hat uns aber ein wenig der Gewichtstransfer gefehlt, wir haben etwas die Reifen etwas zu viel belastet», sagte Miller, der seinen Teamkollegen Pecco Bagnaia motiviert hat. «Ich habe ihm nur gesagt, er muss daran glauben. Er hat bisher einen super Job gemacht, schließlich sind hier die besten Fahrer der Welt. Ich denke, es hat geholfen.»

MotoGP-Ergebnis, Buriram (2.10.):

1. Oliveira, KTM, 25 Rdn in 41:44,503 min

2. Miller, Ducati, + 0,730 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 1,968

4. Zarco, Ducati, + 2,490

5. Marc Márquez, Honda, + 2,958

6. Bastianini, Ducati, + 13,257

7. Viñales, Aprilia, + 14,566

8. Alex Márquez, Honda, + 14,861

9. Martin, Ducati, + 15,365

10. Brad Binder, KTM, + 18,097

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 19,041

12. Rins, Suzuki, + 19,659

13. Morbidelli*, Yamaha, + 22,439

14. Pol Espargaró, Honda, + 23,646

15. Raúl Fernández, KTM, + 30,483

16. Bezzecchi, Ducati, + 33,466

17. Quartararo, Yamaha, + 34,072

18. Di Giannantonio, Ducati, + 36,203

19. Crutchlow, Yamaha, + 36,532

20. Petrucci, Suzuki, + 42,508

21. Darryn Binder, Yamaha, + 49,992

22. Nagashima, Honda, + 51,346

23. Marini, Ducati, 2 Runden zurück

– Remy Gardner, KTM, 14 Runden zurück



*= 3-Sekunden-Penalty (wegen «track limits»)

MotoGP-WM-Stand (nach 17 von 20 Rennen):

1. Quartararo 219 Punkte. 2. Bagnaia 217. 3. Aleix Espargaró 199. 4. Bastianini 180. 5. Miller 179. 6. Brad Binder 154. 7. Zarco 151. 8. Oliveira 131. 9. Martin 127. 10. Viñales 122. 11. Rins 112. 12. Marini 101. 13. Marc Márquez 84. 14. Bezzecchi 80. 15. Mir 77. 16. Alex Márquez 50. 17. Pol Espargaró 49. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 31. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 9. 25. Crutchlow 3. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 391 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 235. 3. Yamaha 224. 4. KTM 206. 5. Suzuki 138. 6. Honda 124.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 396 Punkte. 2. Aprilia Racing 321. 3. Red Bull KTM Factory 285. 4. Prima Pramac Racing 278. 5. Monster Energy Yamaha 250. 6. Gresini Racing 203. 7. Suzuki Ecstar 189. 8. Mooney VR46 Racing 181. 9. Repsol Honda 135. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 28. 12. Tech3 KTM Factory 18.