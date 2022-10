Buriram: Miguel Oliveira (KTM) gewinnt vor Ducati-Duo

KTM-Pilot Miguel Oliveira triumphierte beim Thailand-GP in Buriram vor Jack Miller und Pecco Bagnaia (beide Lenovo Ducati). Weil Fabio Quartararo (Yamaha) nicht schnell genug war, ist der Kampf um den Titel wieder offen.

Durch die starken Regenfälle im Buriram dauerte es, bis das MotoGP-Rennen mit 55 Minuten Verspätung endlich aufgenommen werden konnte. Bei 26 Grad und teilweise viel stehendem Wasser auf der Strecke ging es vor 76.856 Zuschauer in den Thailand-GP.

Miguel Oliveira (Red Bull-KTM) arbeitete sich in der Anfangsphase an die zweite Position nach vorne. Kurs nach Rennhalbzeit schaffte es der Portugiese, am Führenden Jack Miller (Ducati) vorbeizugehen. Wie schon in Indonesien, als er bei ähnlichen Wetterverhältnissen siegreich war, fuhr der KTM-Pilot das Rennen über 25 Runden an der Spitze zu Ende. Er gewann sein fünftes MotoGP-Rennen.

Hinter Oliveira landete Jack Miller auf dem zweiten Platz. Der Australier kam knapp vor seinem Teamkollegen Pecco Bagnaia an, der Platz 3 nach Hause brachte. Weil WM-Leader Fabio Quartararo (Yamaha) nur auf Platz 17 ins Ziel kam und keine Punkte holte, liegt Bagnaia in der Gesamtwertung nur noch zwei Punkte hinter dem Franzosen.

Während Johann Zarco und Marc Márquez die Top-5 komplettieren, gelang Aleix Espargaró nach einem durchwachsenen Rennen der elfte Platz. Der WM-Stand vor dem GP in Australien: 1. Quartararo 219 Punkte. 2. Bagnaia 217. 3. Aleix Espargaró 199.

Das gesamte Rennen gibt es hier in unserem Live-Ticker zum Nachlesen.

Die Stimmen der Top-3:

1. Miguel Oliveira (KTM): «Es war ein langes Rennen, aber ich kann mich nicht beschweren. Immer wenn wir im Nassen fahren, bin ich super schnell. Als es heute angefangen hat zu regnen, musste ich natürlich an Indonesien denken, aber ich wollte mit den Füßen auf dem Boden bleiben. Ich habe einen guten Start gemacht und wollte keine Fehler machen, das Bike bis zum Ende bringen. Ich bin sehr glücklich mit diesem Sieg am Saisonende, auch wenn es nicht im Trockenen ist, denn das würden wir bevorzugen. Egal, ich nehme den Sieg unter allen Bedingungen.»

2. Jack Miller (Ducati): «Ich habe alles gegeben und habe wirklich bis zur letzten Runde den Sieg nicht aufgegeben. Ich hatte große Schwierigkeiten im letzten Sektor, ich kam nicht so gut um die flüssigen Kurven, denn mir fehlte da Grip. Miguel hatte wirklich starken Grip. Es entwickelte sich eine trockene Linie und ich dachte, dass ich noch mal rankommen kann, aber so ist es eben. Vorne zu fahren, unter diesen Bedingungen, ist wirklich keine einfache Aufgabe, Miguel hat das stark gemacht. Ich ziehe meinen Hut vor ihm. Auch Pecco hat einen unglaublichen Job gemacht, nach den Problemen im Nassen in der Vorwoche. Ich bin jetzt auch wieder näher im Titelrennen, zumindest konnte ich es vor Phillip Island offenhalten. Nun werde ich erst mal heiraten, ich bin sehr glücklich.»

3. Pecco Bagnaia (Ducati): «Ich bin sehr glücklich. Dieses Podium ist wie ein Sieg für mich, es ist mein erstes Podium im Nassen, abgesehen von Österreich im letzten Jahr, wo es Mischbedingungen gab. Ich möchte Jack danken, denn vor dem Rennen hat er mich durch ein längeres Gespräch sehr motiviert.»

MotoGP-Ergebnis, Buriram:

1. Oliveira, KTM, 25 Rdn in 41:44,503 min

2. Miller, Ducati, + 0,730 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 1,968

4. Zarco, Ducati, + 2,490

5. Marc Márquez, Honda, + 2,958

6. Bastianini, Ducati, + 13,257

7. Viñales, Aprilia, + 14,566

8. Alex Márquez, Honda, + 14,861

9. Martin, Ducati, + 15,365

10. Brad Binder, KTM, + 18,097

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 19,041

12. Rins, Suzuki, + 19,659

13. Morbidelli*, Yamaha, + 22,439

14. Pol Espargaró, Honda, + 23,646

15. Raúl Fernández, KTM, + 30,483

16. Bezzecchi, Ducati, + 33,466

17. Quartararo, Yamaha, + 34,072

18. Di Giannantonio, Ducati, + 36,203

19. Crutchlow, Yamaha, + 36,532

20. Petrucci, Suzuki, + 42,508

21. Darryn Binder, Yamaha, + 49,992

22. Nagashima, Honda, + 51,346



*= 3-Sekunden-Penalty (wegen «track limits»)



MotoGP-WM-Stand (nach 17 von 20 Rennen):

1.Quartararo 219 Punkte. 2. Bagnaia 217. 3. Aleix Espargaró 199. 4. Bastianini 180. 5. Miller 179. 6. Brad Binder 154. 7. Zarco 151. 8. Oliveira 131. 9. Martin 127. 10. Viñales 122. 11. Rins 112. 12. Marini 101. 13. Marc Márquez 84. 14. Bezzecchi 80. 15. Mir 77. 16. Alex Márquez 50. 17. Pol Espargaró 49. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 31. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 9. 25. Crutchlow 3. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 391 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 235. 3. Yamaha 224. 4. KTM 206. 5. Suzuki 138. 6. Honda 124.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 396 Punkte. 2. Aprilia Racing 321. 3. Red Bull KTM Factory 285. 4. Prima Pramac Racing 278. 5. Monster Energy Yamaha 250. 6. Gresini Racing 203. 7. Suzuki Ecstar 189. 8. Mooney VR46 Racing 181. 9. Repsol Honda 135. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 28. 12. Tech3 KTM Factory 18.