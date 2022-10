Alex Rins (Suzuki): «Meine Frau tauscht das Schloss!»

Suzuki-Ass Alex Rins sprach in Buriram über einige Veränderungen, die es in der MotoGP-WM ab 2023 geben wird und die sich auf die Planung der Fahrer auswirken könnten. Auch die «Clinica Mobile» soll verschwinden.

Die MotoGP wird in der Saison 2023 über einen prall gefüllten Kalender mit aktuell 21 Rennen verfügen. Die Piste im Motorland Aragón purzelt nach zwölf Jahren nach derzeitigem Stand der Dinge zumindest für ein Jahr aus dem WM-Kalender, stattdessen kommen neue Destinationen wie Kasachstan und Indien hinzu.

Diese Entwicklung war auch ein Thema am Freitag in Buriram. Suzuki-Ass Alex Rins erklärte zur Causa Aragón: «Es ist schade, dass wir nicht mehr in Aragón fahren werden. Fabio wird eventuell happy sein. Für uns ist es ein guter Platz, um ein Rennen zu fahren. Für uns war es mehr Heimrennen als zum Beispiel das Rennen in Montmelo», erklärt der Katalane mit Humor. «Wir werden künftig mit dem Stock-Bike trainieren in Aragon.»

Zu den bevorstehenden langen Übersee-Touren (2023 finden zehn Rennen außerhalb von Europa statt) sagt Rins: «Meine Frau wird zu Hause wohl das Schloss auswechseln. Nein, Spaß bei Seite – ich entdecke gerne neue Sachen und neue Rennstrecken. Es wird aber härter, weil wir mehr weg von zu Hause sein werden, aber es sieht gut aus.»

Sein Nachsatz: «Für mich sind 21 Rennen schon die Grenze. Okay, mit den Sprintrennen sind es dann 42 Rennen. Das ist sicher das Limit – bitte nicht mehr! Ich habe ja die Sprintrennen im ersten Moment nicht dazugerechnet»

Auch die Tatsache, dass die «Clinica Mobile» im kommenden Jahr nicht mehr im Paddock vertreten sein wird, war ein Thema. Rins: «Das ist wichtig! Das werden wir in der ‚Safety Commission‘ besprechen. Ich bin gespannt, was sie da vorhaben. Wir brauchen jemanden, es geht nicht nur um die Physio. Die Clinica hat auch sehr gutes Material, zum Beispiel die Kälte-Druckkammer für den Arm nach einem Sturz. Die Fahrer nutzen das sehr oft, wenn sie einen Sturz haben und sich einen Knochen anschlagen.»

MotoGP-Ergebnis, Buriram (2.10.):

1. Oliveira, KTM, 25 Rdn in 41:44,503 min

2. Miller, Ducati, + 0,730 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 1,968

4. Zarco, Ducati, + 2,490

5. Marc Márquez, Honda, + 2,958

6. Bastianini, Ducati, + 13,257

7. Viñales, Aprilia, + 14,566

8. Alex Márquez, Honda, + 14,861

9. Martin, Ducati, + 15,365

10. Brad Binder, KTM, + 18,097

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 19,041

12. Rins, Suzuki, + 19,659

13. Morbidelli*, Yamaha, + 22,439

14. Pol Espargaró, Honda, + 23,646

15. Raúl Fernández, KTM, + 30,483

16. Bezzecchi, Ducati, + 33,466

17. Quartararo, Yamaha, + 34,072

18. Di Giannantonio, Ducati, + 36,203

19. Crutchlow, Yamaha, + 36,532

20. Petrucci, Suzuki, + 42,508

21. Darryn Binder, Yamaha, + 49,992

22. Nagashima, Honda, + 51,346

23. Marini, Ducati, 2 Runden zurück

– Remy Gardner, KTM, 14 Runden zurück



*= 3-Sekunden-Penalty (wegen «track limits»)

MotoGP-WM-Stand (nach 17 von 20 Rennen):

1.Quartararo 219 Punkte. 2. Bagnaia 217. 3. Aleix Espargaró 199. 4. Bastianini 180. 5. Miller 179. 6. Brad Binder 154. 7. Zarco 151. 8. Oliveira 131. 9. Martin 127. 10. Viñales 122. 11. Rins 112. 12. Marini 101. 13. Marc Márquez 84. 14. Bezzecchi 80. 15. Mir 77. 16. Alex Márquez 50. 17. Pol Espargaró 49. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 31. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 9. 25. Crutchlow 3. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 391 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 235. 3. Yamaha 224. 4. KTM 206. 5. Suzuki 138. 6. Honda 124.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 396 Punkte. 2. Aprilia Racing 321. 3. Red Bull KTM Factory 285. 4. Prima Pramac Racing 278. 5. Monster Energy Yamaha 250. 6. Gresini Racing 203. 7. Suzuki Ecstar 189. 8. Mooney VR46 Racing 181. 9. Repsol Honda 135. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 28. 12. Tech3 KTM Factory 18.