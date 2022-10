Leseraktion Abenteuer Motorrad: Höhenflüge und Seen

Am vierten Tag der SPEEDWEEK.com-Leseraktion «Abenteuer Motorrad» durften die Mitglieder der Ost- und West-Teams auf ihren KTM-Bikes wieder viele Kurven und Kilometer fahren.

Fast 300 km standen für das Ost-Team am vierten Tag der SPEEDWEEK.com-Leseraktion «Abenteuer Motorrad» auf dem Programm. Die längste Tagesetappe führte Michaela und Alois sowie Bettina und Christoph vom MoHo Schneeweiss am Attersee nach Liebenau in Oberösterreich. Und erneut durften sie sich an wunderschönen Seesichten erfreuen.

So stand im ersten Teil der Tour ein kurzer Kaffee-Stopp am Traunsee auf dem Programm, bevor es wieder in Richtung Berge ging. Über den Phyrn und den Hengstpass erreichte das Quartett die Gemeinde Maria Neustift. Im Schlussspurt gelangten sie am späten Nachmittag nach Liebenau in Oberösterreich und damit zum MoHo Rockenschaub.

Das West-Team brachte hingegen eine kurvenreiche Fahrt auf den KTM-Bikes hinter ich. Vom MoHo Alp Cron Moarhof ging es in die Dolomiten. Dort wartete zunächst der Würzjoch-Gebirgspass auf sie, auf 1789 Metern höhe passierten sie dann den Furkelpass und über den Staller Sattel ins Defereggental, von wo aus sie das nächste Tages-Highlight in Angriff nahmen.

Denn die Route führte sie von Lienz in Tirol durch die Gemeinde Heiligenblut zum Grossglockner. Auf der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe konnten Dinah und Chris, Lea und Thomas sowie Tom und Roger einen bezaubernden Panoramablick über die Alpen geniessen, bevor es wieder bergab in Richtung Zell am See ging. Für den letzten Anstieg nach Saalberg wurden sie im MoHo Jausern mit einem Bad im vorgeheizten Privatpool belohnt.

Weitere Informationen und Eindrücke zu den Gewinnerteams und zu den Routen gibt es auf der «Abenteuer Motorrad»-Website.