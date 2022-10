Kalex: Wann kommt ein Auftrag für die MotoGP-WM?

In der Moto3- und Moto2-WM hat Kalex bereits GP-Siege errungen. Für die MotoGP gibt es bisher keinen Chassis-Partner. Dafür wird die Moto2-Entwicklung voran getrieben.

Die deutsche Firma Kalex engineering rüstet 2022 in der Moto2-Weltmeisterschaft nicht weniger als 26 von30 Fahrern aus und baut außerdem Aluschwingen für das Superbike-Werksteam von BMW und die Honda-Teams in der MotoGP-WM. Diese Komponenten haben Marc Márquez, Stefan Bradl und Taka Nakagami beim Misano-Test Anfang September und danach erstmals ausprobiert.

Kalex hat sich bisher besonders in der Moto2-WM einen Namen gemacht und 2022 den zehnten Konstrukteurs-WM-Titel in Serie gewonnen; dazu sitzt in diesem Jahr zum insgesamt elften Mal ein Fahrer-Weltmeister auf Kalex. Den ersten Titelgewinn feierten die Deutschen 2011 mit Stefan Bradl und Kiefer Racing. Im ersten Moto2-Jahr 2010 hatte sich nur der zweifache 250-ccm-Weltmeister Sito Pons zu einer Bestellung von Kalex-Bikes überreden lassen.

Seit Kalex engineering Honda mit den Alu-Schwingen für die Honda RC213V beliefert, rückte das Unternehmen aus Bobingen stärker in den Mittelpunkt des Interesses.

Obwohl auch in der Moto2-Klasse Karbonschwingen erlaubt sind, setzt Kalex seit 2010 immer auf Aluminium.

Kontrahent und Speed-up-Teambesitzer Luca Boscoscuro hingegen vertraut bei seinem beiden Boscoscuro-Werkspiloten Fermin Aldeguer und Alonso Lopez (Sieger beim Misano-GP 2022) auf Karbonschwingen.

«Wir bleiben weiter bei Alu, das hat vor allem logistische Hintergründe», erklärte Kalex-Geschäftsführer Alex Baumgärtel im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Die Sicherheitskontrollen nach Stürzen, die Lamination und so weiter sprechen für Alu. Die Tests nach Crashes müsste man jeweils mit einem Prüfinstitut machen. Bei der Anzahl von 26 Motorrädern, die wir in der Moto2-WM haben, halte ich das für diese Klasse für nicht sinnvoll. Interessieren täte es mich schon…»

Baumgärtel würde sich auch gern stärker in die MotoGP-Klasse engagieren, aber bisher fand sich kein Auftraggeber für ein komplettes Chassis.

Nur in der Moto3-WM war Kalex zwei Jahre lang aktiv – 2012 und 2013 mit den Kalex-KTM, mit der der später tödlich verunglückte Luis Salom 2013 Vizeweltmeister wurde. Immerhin gelangen Kalex-KTM drei Moto3-GP-Siege.

Obwohl Kalex die Moto2-WM seit zehn Jahren klar dominiert, wird auch jetzt für 2023 wieder emsig weiterentwickelt. «Wir dürfen uns nicht ausruhen. Man sieht ja, wie der Lopez angast. Luca Boscoscuro hat ein wirklich gutes Moto2-Produkt, sie haben sich in diesem Jahr verbessert, also dürfen wir uns nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Wir planen keine drastischen Veränderungen, Arbeiten aber am Chassis. Im letzten Jahr gab es beim Chassis eigentlich nur Maniküre. Wir haben uns für 2022 in erster Linie um das Kühler-Paket und die Schwinge gekümmert, dazu kam ein neuer Kabelbaum. Für 2020 entwickeln wir das Chassis weiter und die dazu gehörigen Peripherieteile, die angepasst werden müssen.»

Ergebnis Moto2, Buriram (2. Oktober):

1. Arbolino, Kalex, 8 Rdn in 15:10,854 min (= 143,9 km/h)

2. Salac, Kalex, + 0,251 sec

3. Canet, Kalex, + 3,112

4. Dixon, Kalex, + 3,268

5. López, Boscoscuro, + 4,137

6. Ogura, Kalex, + 5,715

7. Augusto Fernández, Kalex, + 9,862

8. Roberts, Kalex, + 1 Runde

9. Kubo, Kalex, + 1 Runde

10. Vietti, Kalex, + 1 Runde

11. Kelly, Kalex, + 1 Runde

12. Baltus, Kalex, + 1 Runde

13. Hada, Kalex, + 1 Runde

14. Arenas, Kalex, + 1 Runde

15. Schrötter, Kalex, + 1 Runde

Moto2-Fahrer-WM, Stand nach 17 von 20 Grand Prix:

1. Augusto Fernández 238,5 Punkte. 2. Ogura 237. 3. Canet 185. 4. Vietti 165. 5. Arbolino 150,5. 6. Acosta 132. 7. Roberts 130. 8. Dixon 127,5. 9. Chantra 120. 10. Lopez 110,5. 11. Schrötter 104,5. 12. Navarro 83. 13. Arenas 74. 14. Bendsneyder 74. 15. Beaubier 55. 16. Lowes 51. 17. Aldeguer 48. 18. Alcoba 47. 19. Gonzalez 44. 20. Salac 37. 21. Baltus 30. 22. Dalla Porta 15. 23. Manzi 9. 24. Zaccone 9. 25. Kubo 7.5. 26. Fenati 7. 27. Rodrigo 6. 28. Kelly 5,5. 29. Ramirez 5. 30. Hada 1,5. 31. Pasini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 407,5 Punkte. 2. Boscoscuro 142,5. 3. MV Agusta 5.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 370,5 Punkte. 2. Idemitsu Honda Team Asia 357. 3. Flexbox HP40 268. 4. Elf Marc VDS Racing 201,5. 5. GASGAS Team Aspar 201,5. 6. EGO+ Speed up 165,5. 7.Mooney VR46 Racing 165. 8. Liqui Moly Intact GP Team 151,5 . 9. Italtrans Racing 145. 10. Pertamina Mandalika SAG 801,5. 11. American Racing 60,5. 12. Yamaha VR46 Master Camp 60,5. 13. Gresini Racing 46. 14. RW Racing GP 30. 15. MV Agusta Forward 5.