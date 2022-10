Cal Crutchlow: «Arbeiten eng mit Yamaha zusammen»

Yamaha-Fahrer Cal Crutchlow musste in Buriram nach einem Sturz am Freitag mit starken Schmerzen im rechten Knöchel am Rennen der MotoGP-Klasse teilnehmen. Der Regen am Sonntag führte letztlich zu noch mehr Problemen.

Cal Crutchlow fährt seit dem GP in Aragón für das RNF-Team von Razlan Razali in der MotoGP-Klasse. Der Engländer ersetzt seitdem Andrea Dovizioso, der seine Karriere nach dem Rennen in Misano vorzeitig beendet hat.

Crutchlow konnte bei den ersten beiden Rennen in Aragón und Motegi gleich mit Top-15-Ergebnissen und WM-Punkten überzeugen. Auch in Buriram vorletzte Woche begann der Yamaha-Fahrer am Freitag gleich vielversprechend. Doch nach einem harten Sturz und mit dem starken Regen am Sonntag reichte es am Sonntag im GP von Thailand nur zu Position 19.

Am kommenden Wochenende steht der GP von Australien erstmals seit drei Jahren wieder auf dem Plan. Marc Márquez gewann 2019 in Philipp Island, Cal Crutchlow war damals auf der LCR-Honda Zweiter. 2016 holte der Engländer einen seiner drei GP-Siege auf dem 4,448 km langen Kurs im Süden von Australien.

«Ich bin sehr gespannt, nach Phillip Island zurückzukehren», sagte der 36-Jährige vor dem 18. GP der Saison. «Zuletzt bin ich dort 2019 unterwegs gewesen, ich glaube, jeder freut sich auf diese Rennstrecke. Wir hatten ein sehr enttäuschendes letztes Rennen in Buriram mit den schlechten Bedingungen im Rennen.»

In Australien geht es in diesen Wochen in den Frühling. Das Wetter ist nicht immer traumhaft, es könnte sehr durchwachsen werden. «Hoffentlich ist das Wetter in Australien an diesem Wochenende etwas besser und hoffentlich können wir ein gutes Ergebnis erzielen», betonte auch Crutchlow in dieser Woche.

«Das Team arbeitet gut, die Zusammenarbeit mit Yamaha ist wirklich sehr eng. Ich habe zurzeit einen sehr strammen Terminkalender, aber ich freue mich auf das Rennen an diesem Wochenende», so der Yamaha-Fahrer.

MotoGP-WM-Stand (nach 17 von 20 Rennen):

1.Quartararo 219 Punkte. 2. Bagnaia 217. 3. Aleix Espargaró 199. 4. Bastianini 180. 5. Miller 179. 6. Brad Binder 154. 7. Zarco 151. 8. Oliveira 131. 9. Martin 127. 10. Viñales 122. 11. Rins 112. 12. Marini 101. 13. Marc Márquez 84. 14. Bezzecchi 80. 15. Mir 77. 16. Alex Márquez 50. 17. Pol Espargaró 49. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 31. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 9. 25. Crutchlow 3. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 391 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 235. 3. Yamaha 224. 4. KTM 206. 5. Suzuki 138. 6. Honda 124.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 396 Punkte. 2. Aprilia Racing 321. 3. Red Bull KTM Factory 285. 4. Prima Pramac Racing 278. 5. Monster Energy Yamaha 250. 6. Gresini Racing 203. 7. Suzuki Ecstar 189. 8. Mooney VR46 Racing 181. 9. Repsol Honda 135. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 28. 12. Tech3 KTM Factory 18.