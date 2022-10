Leseraktion Abenteuer Motorrad: Krönender Abschluss

Am sechsten und letzten Tag der SPEEDWEEK.com-Leseraktion «Abenteuer Motorrad» führten die Ost- und West-Route jeweils zum Red Bull Ring, auf dem die Gewinner ihre KTM-Bikes nochmals richtig geniessen konnten.

Die letzte Tagesetappe auf der diesjährigen «Abenteuer Motorrad»-Reise führte die Gewinner-Teams der SPEEDWEEK.com-Leseraktion an den Red Bull Ring. Das West-Team startete beim MoHo Laudersbach in Altenmarkt und die 255 km lange Route führte Dinah und Chris, Lea und Thomas sowie Tom und Roger zunächst in Richtung Obertauern.

Auf den KTM-Bikes genossen sie die Fahrt durch die Naturlandschaft des Salzburger Lungaus, danach ging es vom Schönfeldsattel die Nockalm-Alpenstrasse entlang. Über den Hochrindl gelangten sie ins Gurktal, bevor sie mit dem Klippitztörl den letzten Pass in Angriff nahmen. Am Nachmittag gelangten sie – wie auch das Ost-Team – an den Red Bull Ring, auf dem sie eine exklusive Fahrt geniessen durften.

Das Ost-Team startete beim MoHo Perbersdorfer Heuriger & Hotel in Neuhofen an der Ybbs in Richtung Mariazell, wo die erste Kaffee-Pause eingelegt wurde. Danach ging es weiter nach Kapfenberg und über die letzten 60 Kilometer gelangten auch Michaela und Alois und Bettina und Christoph an den Red Bull Ring.

Danach machten sich alle Gewinner der SPEEDWEEK.com-Leseraktion zum Hotel Schloss Gabelhofen auf, um gemeinsam auf eine unvergessliche Woche auf den KTM-Bikes anzustossen und damit die «Abenteuer Motorrad»-Tour 2022 ausklingen zu lassen.

Weitere Informationen und Eindrücke zu den Gewinnerteams und zu den Routen gibt es auf der «Abenteuer Motorrad»-Website.