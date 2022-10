Brad Binder (KTM/15.): «Man bremst hier nicht!»

Red Bull-KTM-Ass Brad Binder verpasste am ersten MotoGP-Trainingstag auf Phillip Island den Sprung in die Top-10 und erklärt den für ihn ziemlich speziellen Charakter der australischen Rennstrecke.

Brad Binder beendete den Freitag auf Phillip Island auf P15. Dem Südafrikaner fehlten 0,6 Sekunden auf den Tagesschnellsten Johann Zarco – nur zwei Zehntelsekunden waren es auf Rang 10. Binder muss damit am Samstag in FP3 eine Verbesserung zeigen, um direkt in die Q2-Session am Nachmittag zu kommen.

«Es war ein schwieriger Tag für uns», zeigte Binder auf. «Ich musste in der Früh zuerst einmal verstehen, was da los war. Ich hatte am Kurveneingang wirklich keinerlei Grip am Heck, es hat sich ständig eingedreht. Wir bekommen keine Temperatur in den Hinterreifen.»

«Wir haben so mehr oder weniger die ganze Morgen-Session verloren. Am Nachmittag mit einem neuen Medium-Reifen hat es sich am Anfang dann recht gut angefühlt. Sobald wir Grip verlieren, wird unser Motorrad super instabil. Wenn das Heck durchdreht, beginnt das Bike zu wackeln», schilderte Brad.

Binder gesteht: «Es ist sehr schwierig, der Sache zu vertrauen – kann man das Bike nun in der Kurve reinlehnen oder nicht. Es ist ein sehr schmaler Grat, wenn man diese Wackler hat. Es war ein ziemlicher trickreicher Tag. Wir müssen klar noch etwas finden und arbeiten. Wir müssen uns noch komfortabel fühlen hier.»

Der Südafrikaner fährt erstmals mit einem MotoGP-Motorrad auf Phillip Island und stellte fest: «Diese Piste hier ist so sehr anders. Man bremst eigentlich nicht, man rollt hier immer nur. Ich denke, viele Probleme an der Frontpartie kommen bei uns vom Heck, das man nicht richtig aufstellen kann. Das Heck fließt eigentlich so dahin. Ich bin sicher, dass die Jungs einige gute Ideen haben für den Samstag. Es wird morgen wichtig sein, die Dinge von Beginn an beisammen zu haben.»

MotoGP-Ergebnis FP2, Phillip Island (14.10.):

1. Zarco, Ducati, 1:29,475 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,038 sec

3. Pol Espargaró, Honda, + 0,052

4. Quartararo, Yamaha, + 0,139

5. Viñales, Aprilia, + 0,270

6. Marc Márquez, Honda, + 0,300

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,357

8. Bagnaia, Ducati, + 0,363

9. Bastianini, Ducati, + 0,374

10. Martin, Ducati, + 0,406

11. Oliveira, KTM, + 0,448

12. Mir, Suzuki, + 0,469

13. Miller, Ducati, + 0,546

14. Alex Márquez, Honda, + 0,613

15. Brad Binder, KTM, + 0,624

16. Rins, Suzuki, + 0,663

17. Di Giannantonio, Ducati, + 0,683

18. Crutchlow, Yamaha, + 0,731

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,144

20. Marini, Ducati, + 1,250

21. Raúl Fernández, KTM, + 1,366

22. Gardner, KTM, + 1,465

23. Darryn Binder, Yamaha, + 1,603

24. Nagashima, Honda, + 2,102

MotoGP-Ergebnis FP1, Phillip Island:

1. Zarco, Ducati, 1:30,368 min

2. Miller, Ducati,+ 0,091 sec

3. Alex Márquez, Honda, + 0,125

4. Rins, Suzuki, + 0,143

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,319

6. Bastianini, Ducati, + 0,422

7. Marc Márquez, Honda, + 0,529

8. Bagnaia, Ducati, + 0,709

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,719

10. Bezzecchi, Ducati, + 0,798

11. Pol Espargaró, Honda, + 0,826

12. Quartararo, Yamaha, + 0,827

13. Martin, Ducati, + 1,051

14. Viñales, Aprilia, + 1,068

15. Mir, Suzuki, + 1,163

16. Darryn Binder, Yamaha, + 1,332

17. Crutchlow, Yamaha, + 1,500

18. Oliveira, KTM, + 1,582

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,810

20. Gardner, KTM + 1,839

21. Brad Binder, KTM, + 2,198

22. Marini, Ducati, + 2,463

23. Raúl Fernández, KTM, + 2,579

24. Nagashima, Honda, + 4,069