Marc Márquez (Honda/2.): «Wir sind am Limit»

Marc Márquez kehrte beim Australien-GP in die erste Startreihe zurück, doch er brauchte dazu den Windschatten von Pecco Bagnaia.

Beinahe hätte sich Marc Márquez beim Phillip-Island-GP heute seine sechste Pole-Position in der MotoGP-Klasse in Australien geschnappt, doch Jorge Martin übertraf seine Zeit auf der Pramac-Ducati um 0,013 Sekunden.

Der spanische Repsol-Honda-Werkspilot hatte allerdings in seiner schnellsten Runde ein tadelloses Zugpferd vor sich – nämlich den WM-Zweiten Pecco Bagnaia auf der Lenovo-Werks-Ducati. «Ja, natürlich war die Referenz und der Windschatten von Pecco sehr hilfreich», räumte Márquez ein. «Denn wir wissen, mit dem Paket, das wir momentan bei Honda haben, kann man unmöglich alle eine solche Rundenzeit erreichen. Also müssen wir uns einen schnellen Vordermann suchen. Ich bin Pecco gefolgt, so ist mir eine gute Runde gelungen. Ja, wir haben für das Rennen keine schlechte Pace, auch wenn sie nicht die Beste ist. Ich muss auch mein Team loben, denn meine Crew hat an diesem Wochenende einwandfreie Arbeit geleistet.»

Ist Marc jetzt konditionell besser beisammen als jemals seit dem Jerez-Crash? «Ich habe mich nach der Rückkehr nach der vierten Operation sofort besser gefühlt, denn ich spüre von den Knochen und Muskeln keine Einschränkungen mehr, auch wenn mir noch etwas Kraft fehlt. Aber seit dem Misano-Test vor ca. fünf Wochen fühle ich sehr erfreuliche Fortschritte. Jetzt wird es wichtig sein, dass wir uns im Winter ideal auf die kommende Saison vorbereiten.»

Marc Márquez begann das Freitag-Training mit dem Thailand-Set-up, nur eine neue Aerodynamik erprobte er. «Da ich vion Anfang an hier konkurrenzfähig war und sich auch die neue Aerodynamik gut bewährt hat, haben wir sie für die restlichen zwei Tage beibehalten. Aber im Grunde arbeiten wir in erster Linie mit Hinblick auf die kommende Saison, auch wenn wir natürlich auch Zeit für das Set-up für jede GP-Piste investieren. Positiv ist, dass wir von Rennen zu Rennen näher zu den Spitzenfahrern aufschließen. Das ist wichtig.»

«Morgen haben wir ein langes Rennen, deshalb ist es besonders wichtig, die richtige Reifenwahl zu treffen», stellte Marc fest, der in Turn 10 heute nach einem heftigen Rutscher wieder einmal einen erstaunlichen «Save» vollführt hat.

«In der Runde vorher ist mir schon aufgefallen, wie schnell Pecco dort eingelenkt hat. Auch der Grip, den sie haben, ist erstaunlich. Ich habe dann etwas mehr riskiert und den Vorderreifen am Kurvenausgang stark belastet. Es war exakt dieselbe Situation wie hier im Jahr 2019. Erfreulich war, dass mein rechter Arm und mein ganzer Körper tadellos reagiert haben. Ich konnte beim ‚Save’ genau die gleichen Bewegungen machen wie damals. Dieser Slide war kein gutes Signal, weil er beweist, dass wir am Limit sind.»

MotoGP-Ergebnis Q2, Phillip Island (15.10.):

1. Martin, Ducati, 1:27,767 min

2. Marc Márquez, Honda, 1:27,780 min, + 0,013 sec

3. Bagnaia, Ducati, 1:27,953, + 0,186

4. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:27,957, + 0,190

5. Quartararo, Yamaha, 1:27,973, + 0,206

6. Zarco, Ducati, 1:28,007, + 0,240

7. Marini, Ducati, 1:28,029, + 0,262

8. Miller, Ducati, 1:28,116, + 0,349

9. Bezzecchi, Ducati, 1:28,185, + 0,418

10. Rins, Suzuki, 1:28,541, + 0,774

11. Alex Márquez, Honda, 1:28,733, + 0,966

12. Viñales, Aprilia, 1:28,765, + 0,998



Die weitere Startaufstellung:

13. Pol Espargaró, Honda, 1:28,392 min

14. Mir, Suzuki, 1:28,492

15. Bastianini, Ducati, 1:28,647

16. Brad Binder, KTM, 1:28,652

17. Crutchlow, Yamaha, 1:28,677

18. Darryn Binder, Yamaha, 1:28,760

19. Gardner, KTM, 1:28,820

20. Di Giannantonio, Ducati, 1:28,830

21. Raúl Fernández, KTM, 1:28,966

22. Morbidelli, Yamaha, 1:29,146

23. Nagashima, Honda, 1:29,624

24. Oliveira*, KTM, 1:28,859



* = Grid-Penalty (irregulärer Practice-Start und Langsamfahren auf der Linie)