Jack Miller (Ducati/8.): Erfahrung soll jetzt helfen

Lokalmatador Jack Miller hat auf Phillip Island seit Samstag seine eigene Kurve, im MotoGP-Qualifying war er aber nur der fünftbeste Ducati-Fahrer und erklärt, wo er sich noch steigern müsste.

Jack Miller (27) musste im Q2 der MotoGP auf Phillip Island mit Startplatz 8 Vorlieb nehmen. Der frisch vermählte Aussie stellte danach fest: «Es war eigentlich ein ganz ordentlicher Tag. Wir haben uns gesteigert. Es war aber nicht das Qualifying, das ich gerne gehabt hätte. Es scheint der Bereich zu sein, an dem wir jetzt sind und auch in den letzten Wochen immer waren.»

Auf seiner schnellsten Runde fehlten Jack dreieinhalb Zehntel auf die Bestzeit seines Pramac-Markenkollegen Jorge Martin: «Wir müssen die Balance etwas verbessern, mit hat das Vertrauen in den Kurven 2, 6 und 12 ein wenig gefehlt, um höheren Kurvenspeed zu fahren. Wenn wir das schaffen, sollten es okay sein. Wir haben ein wenig Untersteuern. Da muss ich das Bike dann immer um die Kurve zwingen. Es hat uns aber geholfen, dass wir die Front etwa höher eingestellt haben.»



Übrigens: Kurve 4 auf dem Phillip Island Grand Prix Circuit heißt seit heute ganz offiziell «Miller Corner».

© Gold & Goose Willkommen zurück auf Phillip Island, Jorge Martin © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Cal Crutchlow © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Cal Crutchlow © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Marc Márquez, Jorge Martin & Francesco Bagnaia Zurück Weiter

Die Vorhersage für das Rennen hört sich bei Jack so an: «Wir sind dreieinhalb Zehntel hinten, es wird aber ein hartes, langes Rennen. Ich glaube, es wird sicher eine größere, enge Gruppe vorne fahren. Es sind auch einige junge Kerle, die hier noch kein Rennen gefahren sind. Wir sollten unsere Erfahrung auf der Strecke und mit den Reifen nutzen können.»

Miller erinnert sich: «Ich habe hier einmal die ersten sieben oder acht Runden geführt, habe die Reifen verheizt, wie ein Idiot. Am Ende waren es dann die längsten zehn Runden meines Lebens. Marc [Márquez] hat hier auch sehr viel Erfahrung, was die Siege betrifft.»

Miller verriet dann auch: «Wir sind diesmal hier auf einem unterschiedlichen Reifen-Compound, den wir jetzt das dritte Mal in der Saison haben. Wir wissen aber, was wir zu tun haben für den Sonntag. Klar ist man immer enttäuscht, wenn man beim Heim-GP auf Startplatz 8 steht, aber das scheint der Weg der letzten Wochen zu sein. Wir sind wieder in der dritten Reihe. Wir werden sehen, was uns der Sonntag bringt.»

MotoGP-Ergebnis Q2, Phillip Island (15.10.):

1. Martin, Ducati, 1:27,767 min

2. Marc Márquez, Honda, 1:27,780 min, + 0,013 sec

3. Bagnaia, Ducati, 1:27,953, + 0,186

4. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:27,957, + 0,190

5. Quartararo, Yamaha, 1:27,973, + 0,206

6. Zarco, Ducati, 1:28,007, + 0,240

7. Marini, Ducati, 1:28,029, + 0,262

8. Miller, Ducati, 1:28,116, + 0,349

9. Bezzecchi, Ducati, 1:28,185, + 0,418

10. Rins, Suzuki, 1:28,541, + 0,774

11. Alex Márquez, Honda, 1:28,733, + 0,966

12. Viñales, Aprilia, 1:28,765, + 0,998



Die weitere Startaufstellung:

13. Pol Espargaró, Honda, 1:28,392 min

14. Mir, Suzuki, 1:28,492

15. Bastianini, Ducati, 1:28,647

16. Brad Binder, KTM, 1:28,652

17. Crutchlow, Yamaha, 1:28,677

18. Darryn Binder, Yamaha, 1:28,760

19. Gardner, KTM, 1:28,820

20. Di Giannantonio, Ducati, 1:28,830

21. Raúl Fernández, KTM, 1:28,966

22. Morbidelli, Yamaha, 1:29,146

23. Nagashima, Honda, 1:29,624

24. Oliveira*, KTM, 1:28,859



*= Grid-Penalty (irregulärer Practice-Start und Langsamfahren auf der Linie)