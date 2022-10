Jorge Martin (Ducati) pulverisierte Lorenzo-Rekord 15.10.2022 - 08:33 Von Tim Althof

Jorge Martin freute sich über die dritte Pole der Saison Jorge Martin (Ducati) Martin brach seinen Rekord, Jorge Lorenzo (links) nahm es sportlich

Prima Pramac Racing-Fahrer Jorge Martin holte sich am Samstag auf Phillip Island die Pole-Position in der MotoGP-Klasse. Der Spanier hatte jedoch zunächst Probleme, sich an die schnelle Strecke zu gewöhnen.