Fabio Quartararo: «Jetzt kommt der schwerste Job»

Fabio Quartararo verwandelte den 2-Punkte-Vorsprung in der MotoGP-WM in Australien in einen 14-Punkte-Rückstand. «Aber wir geben nicht auf», seufzte der Yamaha-Star.

Weltmeister und Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo lag an sechster Stelle, als er sich eingangs der berüchtigten Honda-Haarnadelkurve verbremste, einen Auffahrunfall mit Luca Marini nur mit Ach und Krach vermeiden konnte und bei einem Ausflug ins Gras fans Ende des Feldes zurückfiel.

Fünf Runden später weiteten sich die Augen von Yamaha-Teamchef Lin Jarvis ein zweites Mal vor Schreck: Quartararo, mittlerweile an einsamer 15. Stelle, übertrieb es ein zweites Mal und baute einen Sturz, womit sein Australien-Grand Prix endgültig beendet war und auch seine monatelange WM-Führung der Vergangenheit angehörte.

«Das war nicht das Ergebnis, das ich erwartet hatte», zog der Franzose zerknirscht Bilanz. «Den ersten Fehler machte ich in Turn vier. Dort fehlte uns etwas Drive am Kurvenausgang, weshalb ich schon vorher Boden gutmachen wollte und nicht zu spät, aber zu hart in die Bremsen ging. Das Hinterrad stieg in die Luft, ich hatte Marini vor mir und musste ausweichen», schilderte der amtierende Weltmeister, dessen Zwei-Punkte-Vorsprung sich mit dem verpatzten Australien-Grand Prix in einen 13-Punkte-Rückstand hinter Francesco Bagnaia verwandelt hatte. «Natürlich versuchte ich, aufzuholen, doch die Situation war schwierig. Ich überholte ein paar Fahrer, wollte aber gleichzeitig die Reifen schonen. Am Ausgang der zweiten Kurve gab ich dann zuviel Gas. Ich war klar schneller als in den Runden zuvor und rutschte aus.»

Jetzt müsse man diesen Grand Prix abhaken, umblättern und weiterkämpfen, fügte er hinzu. «Wir geben nicht auf. Mein Job ist jetzt, zu gewinnen und unsere WM-Chancen am Leben zu erhalten. Das wird der schwerste Job meiner Karriere, doch ich bin bereit für diesen Kampf».

Gleichzeitig denkt Quartararo auch an die nötigen Verbesserungen für die nächste Saison. «Natürlich fahre ich mit diesem Bike ständig über dem Limit, doch das ist nicht das einzige Problem. Das Problem ist vielmehr, dass wir eine andere Fahrweise brauchen als die Konkurrenz. Wenn ich allein fahre, ist meine Pace immer super stark. Doch die Rennen sind stets schwierig. Wir brauchen ein Motorrad, das sich quasi umschalten lässt, das nach einer guten Qualifikation auch Rennsiege möglich macht», spielte er auf den Charakter der Yamaha M1 an, die bei einer runden Fahrweise mit hohem Kurvenspeed schnelle Zeiten möglich macht, auf engen Kampflinien im Rennen, wo viel Beschleunigung gefragt ist, aber hinter die Konkurrenz zurückfällt. «Es ist kein Geheimnis, dass uns Power fehlt, doch es fehlt auch an Grip am Hinterrad. Wir brauchen ein Bike, das engere Linien ermöglicht und mit dem ich auch bei weniger Kurvenspeed schnell sein kann. Wir brauchen ein Bike, mit dem man um Siege und nicht nur um schnelle Trainingsrunden kämpfen kann», wiederholte er sich.

Dass er womöglich einfach nervös gewesen sei und wegen des Erfolgsdrucks gepatzt habe, etwa so wie 2020, wies er zurück. «Auch damals hatten wir technische Probleme, und ich stand tatsächlich auch mental unter Druck. Doch diesmal ist es anders, mental bin ich unbelastet und zermartere mir nicht zu sehr den Kopf über unsere Situation. Ich versuche einfach nur, mein Bestes zu geben – und wenn du immer so sehr übers Limit fährst, dann steigt eben auch das Risiko, einen Fehler zu machen», erklärte er. «Wenn du versuchst, die Reifen zu schonen, gleichzeitig aber Reifengrip und Beschleunigung fehlen, ist das nun mal nicht die allerbeste Kombination!»

MotoGP-Ergebnis, Phillip Island (16.10.):

1. Rins, Suzuki, 27 Rdn in 40:50,654 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,186 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,224

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,534

5. Bastianini, Ducati, + 0,557

6. Marini, Ducati, + 0,688

7. Martin, Ducati, + 0,884

8. Zarco, Ducati, + 3,141

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 4,548

10. Brad Binder, KTM, + 5,949

11. Pol Espargaró, Honda, + 11,048

12. Oliveira, KTM, + 13,606

13. Crutchlow, Yamaha, + 13,890

14. Darryn Binder, Yamaha, + 14,526

15. Gardner, KTM, + 19,470

16. Raúl Fernández, KTM, + 20,645

17. Viñales, Aprilia, + 22,167

18. Mir, Suzuki, + 23,489

19. Nagashima, Honda, + 39,618

20. Di Giannantonio, Ducati, + 39,633

– Morbidelli, Yamaha, 6 Runden zurück

– Quartararo, Yamaha, 17 Runden zurück

– Miller, Ducati, 19 Runden zurück

– Alex Márquez, Honda, 19 Runden zurück

MotoGP-WM-Stand (nach 18 von 20 Rennen):

1. Bagnaia 233 Punkte. 2. Quartararo 219. 3. Aleix Espargaró 206. 4. Bastianini 191. 5. Miller 179. 6. Brad Binder 160. 7. Zarco 159. 8. Rins 137. 9. Martin 136. 10. Oliveira 135. 11. Viñales 122. 12. Marini 111. 13. Marc Márquez 104. 14. Bezzecchi 93. 15. Mir 77. 16. Pol Espargaró 54. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 31. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 12. 23. Gardner 10. 24. Raúl Fernández 9. 25. Crutchlow 6. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 407 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 242. 3. Yamaha 227. 4. KTM 212. 5. Suzuki 163. 6. Honda 144.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 412 Punkte. 2. Aprilia Racing 328. 3. Red Bull KTM Factory 295. 4. Prima Pramac Racing 295. 5. Monster Energy Yamaha 250. 6. Gresini Racing 214. 7. Suzuki Ecstar 214. 8. Mooney VR46 Racing 204. 9. Repsol Honda 160. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 33. 12. Tech3 KTM Factory 19.