Pecco Bagnaia (Ducati): «Ich werde ruhig bleiben»

Ducati-Werkspilot Pecco Bagnaia übernahm mit dem dritten Platz beim MotoGP-Rennen auf Phillip Island die Führung in der Gesamtwertung. Vor dem GP in Malaysia weiß er, dass er fokussiert an das Rennen herangehen muss.

Weil Fabio Quartararo in den letzten vier Rennen nur acht Punkte holen konnte, überholte ihn Francesco Bagnaia mit dem Podestplatz beim Australien-GP in der MotoGP-Gesamtwertung. Zwei Rennen vor dem Ende der Saison führt der Italiener aus dem Ducati-Werksteam mit einem Vorsprung von 14 Punkten auf den Yamaha-Fahrer.

Auch wenn der Sepang International Circuit in der Vergangenheit gut zur Yamaha M1 passte, so sprechen einige Abschnitte des 5,543 km langen Kurses für die Stärke der Ducati Desmosedici GP. Pecco Bagnaia kann bereits am Sonntag die Weltmeisterschaft gewinnen, wenn er elf Punkte mehr holt und Aleix Espargaró (Aprilia) und Enea Bastianini (Ducati) hinter Pecco ins Ziel kommen. Gewinnt Bagnaia, müsste Quartararo Dritter werden, um den Titelkampf bis zum GP-Finale in Valencia offen zu halten.

Bagnaia geht gelassen zum 19. Rennen des Jahres. «Ich freue mich, in Malaysia wieder Rennen zu fahren. Im Vergleich zu Phillip Island, wo wir am letzten Wochenende waren, werden die Temperaturen viel höher sein. Mit diesem tropischen Wetter wird es schwierig sein zu prognostizieren, ob es trocken oder nass sein wird», weiß der 25-Jährige.

«Ich werde auf jeden Fall ruhig bleiben. In Australien, wo wir mehr Probleme haben als auf anderen Strecken, haben wir um den Sieg gekämpft», betonte Pecco, der in diesem Jahr bereits sechs Siege auf seinem Konto hat. «Sepang ist auf dem Papier eine deutlich freundlichere Strecke für unser Bike. Wir haben alle Voraussetzungen, um gut abzuschneiden.»

Wie geht der Ducati-Pilot das Wochenende in Malaysia an? «Wir sind jetzt Erster in der Meisterschaft. Wir müssen fokussiert bleiben, mehr als je zuvor. Die Herangehensweise wird sich trotzdem nicht ändern: Wir müssen unsere Arbeit gut erledigen, wie immer, um am Sonntag für das Rennen bereit zu sein.»

MotoGP-WM-Stand (nach 18 von 20 Rennen):

1. Bagnaia 233 Punkte. 2. Quartararo 219. 3. Aleix Espargaró 206. 4. Bastianini 191. 5. Miller 179. 6. Brad Binder 160. 7. Zarco 159. 8. Rins 137. 9. Martin 136. 10. Oliveira 135. 11. Viñales 122. 12. Marini 111. 13. Marc Márquez 104. 14. Bezzecchi 93. 15. Mir 77. 16. Pol Espargaró 54. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 31. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 12. 23. Gardner 10. 24. Raúl Fernández 9. 25. Crutchlow 6. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 407 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 242. 3. Yamaha 227. 4. KTM 212. 5. Suzuki 163. 6. Honda 144.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 412 Punkte. 2. Aprilia Racing 328. 3. Red Bull KTM Factory 295. 4. Prima Pramac Racing 295. 5. Monster Energy Yamaha 250. 6. Gresini Racing 214. 7. Suzuki Ecstar 214. 8. Mooney VR46 Racing 204. 9. Repsol Honda 160. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 33. 12. Tech3 KTM Factory 19.