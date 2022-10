Sepang-GP: Großer Meilenstein für Aleix Espargaró

Nach dem spektakulären Grand Prix auf Phillip Island steht an diesem Wochenende bereits das nächste MotoGP-Wochenende auf dem Programm. Wir zeigen die Statistiken zum vorletzten Lauf der Saison.

So schnitten die Hersteller der MotoGP-Klasse in der Vergangenheit in Malaysia ab, diese Fahrer waren erfolgreich, Aleix Espargaró erreicht am Sonntag einen besonderen Meilenstein und so wird Ducati-Ass Pecco Bagnaia bereits auf dem Sepang International Circuit Weltmeister. SPEEDWEEK.com blickt auf die Statistiken vor dem GP in Malaysia.

An diesem Wochenende wird der 30. Malaysia-GP ausgetragen. Seit 1991 wurde immer ein GP im asiatischen Land ausgetragen, mit Ausnahme von 2020 und 2021, begründet durch die Corona-Situation. Sieben Läufe fanden in Shah Alam statt, einer in Johor und seit 1999 wird in Sepang gefahren.

Seit Einführung der MotoGP-Klasse gewann Honda sechs Rennen auf dem Sepang Circuit. Von 2012 bis 2015 gewann der japanische Hersteller sogar vier GP in Serie (3x Dani Pedrosa, 1x Marc Márquez). Der letzte Honda-Erfolg gelang Marc Márquez in 2018, als er sich für die Pole qualifizierte, durch eine Strafe jedoch nur von Startplatz 7 losfahren durfte.

Auch Yamaha feierte in Sepang bereits sechs Siege. Valentino Rossi triumphierte 2004, 2006, 2008 und 2010, Max Biaggi 2002 und Maverick Viñales bei der letzten Ausgabe 2019.

Ducati holte fünf Siege in Sepang. Loris Capirossi triumphierte 2005 Casey Stoner 2007 und 2009 und Andrea Dovizioso 2016 und 2017. «Dovi» war 2019 auf Position der bestplatzierte Fahrer des Herstellers aus Bologna.

Für das beste MotoGP-Resultat sorgte Australien-GP-Sieger Alex Rins 2018, als er zweiter wurde. Abgesehen davon gewann Kenny Roberts Junior 1991 und 2000 die beiden ersten Rennen der 500er-Klasse auf dem Sepang Circuit für den Hersteller aus Hamamatsu.

Aprilia konnte in Sepang noch nicht überzeugen. Das beste Ergebnis stammt noch von Alvaro Bautista aus dem Jahr 2016 – der Spanier holte damals Platz 7. Aleix Espargaró wurde 2019 als bester Aprilia-Fahrer als 13. gewertet.

Ein zehnter Platz ist bisher das beste Ergebnis für die KTM-Mannschaft in Malaysia. Pol Espargaró schnappte sich diesen Top-10-Rang im Rennen 2017.

Valentino Rossi ist der erfolgreichste Fahrer, er gewann sechs Mal in Malaysia (5x MotoGP, 1x 500 ccm). Dani Pedrosa folgt mit fünf Erfolgen auf Platz 2 (3x MotoGP, 1x 250 ccm, 1x 125 ccm).

Aleix Espargaró erreicht am Sonntag einen Meilenstein. Er wird der sechste Fahrer der Geschichte, der im Grand Prix-Sport sein 300. Rennen fahren wird. Vor ihm stehen fünf legendäre GP-Stars. 1. Valentino Rossi mit 432 Rennen. 2. Andrea Dovizioso 346. 3. Loris Capirossi 328. 4. Simone Corsi 319. 5. Tom Lüthi 318.

Der GP auf Phillip Island am vergangenen Sonntag brachte das engste Top-10-Ergebnis in der «premier class» aller Zeiten hervor. Zwischen Sieger Alex Rins (Suzuki) und dem zehntplatzierten Brad Binder (KTM) lagen am Ende nur 5,940 Sekunden.

So sieht die aktuelle Top-5 aus:



GP Doha 2021, 5,382 sec zwischen Platz 1 und 10

GP Phillip Island 2022, 5,940 sec

GP Silverstone 2022, 6,646 sec

GP Brünn 2018, 8,326 sec

GP Assen 2022, 8,596 sec