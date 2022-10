Marc Márquez zu WM-Kampf: «Quartararo muss riskieren»

Pecco Bagnaia hat in Sepang an diesem Wochenende im Kampf um den MotoGP-Titel seinen ersten Matchball, Fabio Quartararo dagegen eine «letzte Chance», wie es der sechsfache Titelträger Marc Márquez formulierte.

Francesco «Pecco» Bagnaia kann sich am Sonntag als erster Italiener seit seinem Mentor Valentino Rossi im Jahr 2009 zum MotoGP-Champion küren. Gleichzeitig würde der 25-jährige Italiener der 15-jährigen Ducati-Leidenszeit ein Ende setzen, denn seit Casey Stoner im Jahr 2007 wartet man in Borgo Panigale auf den ersehnten zweiten Fahrer-Titel.

Bagnaia hat nicht nur 14 Punkte Vorsprung, sondern auch das Momentum auf seiner Seite, nachdem der Ducati-Werksfahrer in der zweiten Saisonhälfte ganze 91 Punkte Rückstand wettgemacht hat – das gab es in der Geschichte der «premier class» noch nie.

Marc Márquez weiß vor dem Showdown in Malaysia: «Es ist Peccos erste Chance und ich glaube, er hat hier eine große Chance, um es zu schaffen. Gleichzeitig ist es aber die letzte Chance für Fabio [Quartararo]. Er muss reagieren. Als der Champion, der er ist, wird er reagieren, das erwarte ich. Es wird gut zu sehen, wie sie das Wochenende über pushen werden – vor allem Fabio. Er hat in Australien schon riskiert, jetzt muss er aber echtes Risiko eingehen, wenn er in Valencia noch Chancen haben will.»

Der Repsol-Honda-Star, der im Titelkampf aufgrund seiner Verletzungsmisere zum dritten Mal in Folge keine Rolle spielt, kennt die Achillesferse des Titelverteidigers auf der Yamaha M1: «Was Fabio getan hat, war großartig. Denn er hat zwar ein konkurrenzfähiges Motorrad, aber nur für die Trainings-Sessions. Im Rennen zu kämpfen, wenn dir Motorleistung abgeht, ist schwieriger.»

«Wie Fabio in der ersten Hälfte der Saison gezeigt hat: Wenn er ein Rennen anführt, wird er davonfahren. Wenn er dagegen nicht führt und in der Mitte der Gruppe hängt, dann steckt man vor allem gegen die Ducati dort fest. Da kann man nichts machen. Denn sie haben gute Fahrer und sind dazu gut auf der Bremse und in der Beschleunigung. Es wird also immer schwieriger. Wenn er es aber in der ersten Saisonhälfte geschafft hat, kann er es in den letzten zwei Rennen wieder tun. Mal sehen, Pecco hat natürlich auch eine großartige zweite Saisonhälfte gezeigt. Beide verdienen es», so das Fazit des sechsfachen MotoGP-Champions.

Bagnaia würde sich am Sonntag in Sepang frühzeitig die MotoGP-Krone aufsetzen, wenn…