Cal Crutchlow (Yamaha): «Ich höre ganz oben auf!»

Cal Crutchlow am Freitag

Yamaha-M1-Fahrer Cal Crutchlow reihte sich am ersten MotoGP-Trainingstag als 18. ein, sorgte im FP2 der MotoGP am Nachmittag in Sepang bei auftrocknender Piste jedoch für staunende Gesichter.

Der erste MotoGP-Trainingstag war in Sepang von Wetterkapriolen geprägt und brachte vor allem in der Moto2-Klasse Verzögerungen. Das zweite freie Training der MotoGP-WM konnte dann aber am Nachmittag auf auftrocknender Piste wieder halbwegs normal über die Bühne gehen. Die Top-Zeiten des Vormittages waren aber außer Reichweite.

Dennoch: Es war Cal Crutchlow, der sich in 2:05,710 min bei noch feuchter Piste die Bestzeit im FP2 holte. Für den britischen Haudegen war es die erste Bestzeit in einem freien Training seit Aragon 2018. Cal landete in der Addition des Tages auf Rang 18.

Der 36-jährige Routinier aus der WithU-Truppe verlor auf dem Sepang International Circuit 1,7 Sekunden auf Brad Binder (Red Bull-KTM), der in 1:59,479 min die Tagesbestzeit herausfuhr. Crutchlow: «Ich habe die Gelegenheit genutzt, ich wusste, dass die Verhältnisse heute trickreich sind. Ich habe dann die Slicks gezogen und versucht eine Top-Zeit zu fahren.»

Der Mann aus Coventry packte natürlich auch seinen Zynismus aus: «Ich höre also ganz oben auf, morgen werde ich nämlich nicht mehr zurückkommen. Das war das Ziel für den Nachmittag. Ich kann happy nach Hause gehen und habe meinen Job gemacht.»

«Nein, es war eine irrelevante Session, aber ich habe mich wohlgefühlt. Es ist nur schade, dass ich es nicht vorab in das Q2 geschafft habe», so der Yamaha-Fahrer.

Dennoch sagt Crutchlow auch: «Es hat mich gewundert, warum Franco zu Beginn auf der vollkommen nassen Piste so schnell war und Fabio so langsam. Der Reifen dreht immer durch, man kann gar nicht ans Gas gehen. Das, was auf trockener Piste passiert, verdoppelt sich im Nassen.»

«Als es komplett nass war, hatten wir wirklich viele Probleme. Es scheint so, dass die Yamaha bei viel Wasser auf der Strecke nicht aus der Kurve heraus kommt. Aber sobald es auftrocknet, kann ich nach vorne fahren. Ich war in meiner Karriere immer gut bei solchen Verhältnissen», weiß Crutchlow. «Der Samstag wird ein betriebsamer Tag, wir werden einiges versuchen.»

MotoGP, Sepang, kombinierte Zeiten nach FP2 (21.10.):

1. Brad Binder, KTM, 1:59,479 min

2. Rins, Suzuki, + 0,097 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 0,144

4. Bastianini, Ducati, + 0,396

5. Mir, Suzuki, + 0,427

6. Martin, Ducati, + 0,487

7. Quartararo, Yamaha,+ 1,064

8. Di Giannantonio, Ducati, + 1,073

9. Marini, Ducati, + 1,254

10. Bezzecchi, Ducati, + 1,288

11. Bagnaia, Ducati, + 1,291

12. Morbidelli, Yamaha, + 1,292

13. Alex Márquez, Honda, + 1,536

14. Miller, Ducati, + 1,555

15. Zarco, Ducati, + 1,569

16. Pol Espargaró, Honda, + 1,721

17. Oliveira, KTM, + 1,768

18. Crutchlow, Yamaha, + 1,772

19. Viñales, Aprilia, + 1,849

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,175

21. Gardner, KTM, + 2,225

22. Darryn Binder, Yamaha, + 2,352

23. Raúl Fernández, KTM, + 2,352

24. Nagashima, Honda, + 3,387

MotoGP-Ergebnis FP2, Sepang (21.10.):

1. Crutchlow, Yamaha, 2:05,710 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,900 sec

3. Alex Márquez, Honda, + 1,186

4. Miller, Ducati, + 1,843

5. Zarco, Ducati, + 2,879

6. Viñales, Aprilia, + 3,643

7. Morbidelli, Yamaha, + 3,680

8. Mir, Suzuki, + 4,039

9. Quartararo, Yamaha, + 4,043

10. Marini, Ducati, + 4,115

11. Oliveira, KTM, + 4,188

12. Rins, Suzuki, + 4,250

13. Bezzecchi, Ducati, + 4,282

14. Raúl Fernández, KTM, + 4,682

15. Marc Márquez, Honda, + 4,701

16. Brad Binder, KTM, + 4,775

17. Martin, Ducati, + 4,862

18. Gardner, KTM, + 4,882

19. Di Giannantonio, Ducati, + 4,894

20. Nagashima, Honda, + 4,929

21. Aleix Espargaró, Aprilia, + 5,723

22. Bastianini, Ducati, + 5,858

23. Pol Espargaró, Honda, + 6,704

24. Darryn Binder, Yamaha, + 7,168