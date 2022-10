Sepang: FP2-Bestzeit von Cal Crutchlow (Yamaha)

Auf abtrocknender Strecke überraschte Routinier Cal Crutchlow in Sepang mit Platz 1 im FP2. Die MotoGP-Bestzeit des Freitags blieb aber in den Händen von Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder.

Wegen eines Regengusses (und roter Flagge im FP2 der Moto2-Klasse) begann das FP2 der Königsklasse in Malaysia mit einer vollen Stunde Verspätung um 16.10 Uhr Ortszeit. Zu diesem Zeitpunkt zeigte sich zwar schon wieder die Sonne, die MotoGP-Piloten gingen aber mit Regenreifen auf den 5,543 km langen Sepang Circuit (10 Rechts- und 5 Linkskurven; längste Gerade 920 m).

Nach 20 Minuten führte Yamaha-Werksfahrer Franco Morbidelli, der in Kurve 9 auch eine Offroad-Einlage im nassen Gras gezeigt hatte, das FP2-Klassement mit einer 2:13,226 min vor Johann Zarco (+ 0,490 sec) und Marco Bezzecchi (+ 1,222) an. Für die kombinierte Zeitenliste spielten diese Rundenzeiten natürlich keine Rolle.

Zur Erinnerung: Die Bestzeit von KTM-Ass Brad Binder im trockenen FP1 am Vormittag war eine 1:59,479 min. Der offizielle All-Time-Lap-Record von Fabio Quartararo (Yamaha) aus dem Jahr 2019 steht bei 1:58,303 min. Beim Test im Februar fuhr Enea Bastianini (Ducati) aber auch schon eine 1:58,131 min.

Morbidelli und Zarco schraubten die Bestzeit auf Regenreifen zur Halbzeit der 45-minütigen Session abwechselnd nach unten. Der Pramac-Ducati-Pilot setzte dann zwölf Minuten vor Schluss mit einer 2:10,807 in min die Richtzeit. Dahinter wechselten sich die Titelrivalen Pecco Bagnaia und Fabio Quartararo auf dem zweiten Zwischenrang ab.

Cal Crutchlow und Miguel Oliveira führten das FP2-Klassement ebenfalls kurzzeitig an, ehe sich wieder Morbidelli in 2:09,390 min an die Spitze setzte.

Im Finish begann aber noch einmal eine neue Zeitrechnung: Als noch sieben Minuten auf der Uhr standen, wagte VR46-Rookie Marco Bezzecchi als Erster den Wechsel auf die Slick-Reifen. Seine Markenkollegen Miller und Bagnaia sowie LCR-Honda-Pilot Alex Márquez und WithU-Yamaha-Pilot Crutchlow zogen rasch nach. Quartararo dagegen gehörte zu jenen Fahrern, die auf den Regenreifen blieben.

Alex Márquez fuhr dann in 2:08,644 min die erste Bestzeit auf Slicks. Zarco dagegen verbesserte sich noch einmal auf Regenreifen.

In letzten Versuch setzte sich schließlich Crutchlow klar vom Feld ab: 2:05,710 min bedeuteten vor Bagnaia und Alex Márquez FP2-Bestzeit, allerdings keine Verbesserung in der kombinierten Zeitenliste. Die entspricht dem FP1-Ergebnis.

MotoGP-Ergebnis FP2, Sepang (21.10.):

1. Crutchlow, Yamaha, 2:05,710 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,900 sec

3. Alex Márquez, Honda, + 1,186

4. Miller, Ducati, + 1,843

5. Zarco, Ducati, + 2,879

6. Viñales, Aprilia, + 3,643

7. Morbidelli, Yamaha, + 3,680

8. Mir, Suzuki, + 4,039

9. Quartararo, Yamaha, + 4,043

10. Marini, Ducati, + 4,115

11. Oliveira, KTM, + 4,188

12. Rins, Suzuki, + 4,250

13. Bezzecchi, Ducati, + 4,282

14. Raúl Fernández, KTM, + 4,682

15. Marc Márquez, Honda, + 4,701

16. Brad Binder, KTM, + 4,775

17. Martin, Ducati, + 4,862

18. Gardner, KTM, + 4,882

19. Di Giannantonio, Ducati, + 4,894

20. Nagashima, Honda, + 4,929

21. Aleix Espargaró, Aprilia, + 5,723

22. Bastianini, Ducati, + 5,858

23. Pol Espargaró, Honda, + 6,704

24. Darryn Binder, Yamaha, + 7,168

MotoGP, Sepang, kombinierte Zeiten nach FP2 (21.10.):

1. Brad Binder, KTM, 1:59,479 min

2. Rins, Suzuki, + 0,097 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 0,144

4. Bastianini, Ducati, + 0,396

5. Mir, Suzuki, + 0,427

6. Martin, Ducati, + 0,487

7. Fabio Quartararo, Yamaha,+ 1,064

8. Di Giannantonio, Ducati, + 1,073

9. Marini, Ducati, + 1,254

10. Bezzecchi, Ducati, + 1,288

11. Bagnaia, Ducati, + 1,291

12. Morbidelli, Yamaha, + 1,292

13. Alex Márquez, Honda, + 1,536

14. Miller, Ducati, + 1,555

15. Zarco, Ducati, + 1,569

16. Pol Espargaró, Honda, + 1,721

17. Oliveira, KTM, + 1,768

18. Crutchlow, Yamaha, + 1,772

19. Viñales, Aprilia, + 1,849

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,175

21. Gardner, KTM, + 2,225

22. Darryn Binder, Yamaha, + 2,352

23. Raúl Fernández, KTM, + 2,352

24. Nagashima, Honda, + 3,387