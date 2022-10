Pecco Bagnaia (11.): «Es war meine Entscheidung» 21.10.2022 - 14:30 Von Nora Lantschner

© motogp.com Die Titelrivalen im FP2: Bagnaia auf Slicks vor Quartararo auf Regenreifen

Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia kann sich am Sonntag beim Malaysia-GP in Sepang erstmals zum MotoGP-Weltmeister küren, den Freitag beendete er allerdings nicht in den angestrebten Top-10.