Sepang FP1: Brad Binder (KTM) vorne – 3. Márquez

Das erste freie MotoGP-Training auf dem Sepang F1 Circuit wurde von Brad Binder (Red Bull-KTM) knapp vor Rins und Marc Márquez beherrscht.

Das erste freie MotoGP-Training fand am Freitag um 10,50 Ortszeit (4.50 Uhr MESZ) bei ausgezeichnetem Wetter statt, der Regen ist erst für Samstagnachmittag angesagt. Auch am Sonntag kann es regnen. Marco Bezzecchi, der neue «Rookie oft he Year», stürzte nach fünf Minuten in Turn 1, während sich Franco Morbidelli mit 2:01,654 min an die Spitze setzte vor Miller, Martin, Mir, Quartararo, Marc Márquez und Maverick Viñales, der hier schon in den Klassen 125 ccm (2011), Moto2 (2014) und MotoGP (2019) gewonnen hat.

Nach zehn Minuten stürmte Fabio Quartararo mit 2:00,579 min auf den ersten Platz, Marc Márquez lag 0,130 sec zurück. 3. Bastianini. 4. Martin. 5. Miller. 6. Zarco. 7. Morbidelli, + 0,616. Und in der Repsol-Honda-Box wurde bei Marc Márquez ein völlig neues Chassis entdeckt! Bei Honda steht also die Entwicklung keine Sekunde still, denn Marc Márquez braucht ein Sieger-Motorrad für 2023.

Dann stürzte der WM-Dritte Aleix Espargaró in Turn 9, der Aprilia-Werkspilot bleib aber unverletzt. Der Spanier hatte nach 14 Minuten noch keine Top-Rundenzeit verbucht, er war bereits auf der Ersatzmaschine unterwegs – der Crash passierte in der Out-Lap!

Der 33-jährige Aleix Espargaró ist der sechste MotoGP-Pilot, der total 300 GP-Starts hinter sich gebracht hat. Sepang ist sein 216. MotoGP-Event.

Und weil wir gerade bei der Statistik sind: Pecco Bagnaia wäre der erste MotoGP-Weltmeister aus Italien seit Valentino Rossi 2009!

Erst nach 30 der 45 Minuten im FP1 startete Aleix Espargaró seinen dritten Versuch, endlich eine gezeitete Runde auf die Bahn zu bringen. Aber auch diese RS-GP22 funktionierte nicht, er rollte wieder zurück an die Box. Auch Teamkollege Viñales lag nur an 16. Position.

Der konsternierte Aleix musste in der Box tatenlos zuschauen, wie sich die Kollegen verbesserten, denn ein Bike war nach dem Crash beschädigt, das andere lieferte nicht genug Power. Er hatte also fünf Runden abgespult, aber keine Topzeit geschafft – nur 2:01,654 min.

Bagnaia lag jetzt an 6. Stelle mit 0,418 sec Rückstand auf die Bestzeit von Fabio Quartararo. Der Franzose hat seit in den acht Grand Prix seit dem Sachsenring-GP kein Rennen mehr gewonnen und seither nur einen Podestplatz geholt (Platz 2 in Spielberg).

Aber er will den Titelfight zumindest bis zum Finale in Valencia offenhalten.

In den letzten Minuten flitzte Jorge Martin (Pramac-Ducati) mit 2:00,105 min an die erste Stelle. Die beiden Suzuki lagen dahinter, denn sie hatten im Gegensatz zu etlichen Gegnern neue Reifen reingesteckt.

Die ersten sechs Fahrer hatten sich im Finish neue Reifen geholt, Brad Binder sicherte sich in den letzten Minuten die Bestzeit auf der Red Bull-KTM. Dabei hat der Südafrikaner hier in Sepang noch nie ein MotoGP-Rennen bestritten, nur die Tests im Februar 2020 und 2022.

Ergebnis MotoGP, Sepang, Freitag 21. Oktober

1. Brad Binder, KTM, 1:59,479 min

2. Rins, Suzuki, + 0,097 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 0,396

4. Bastianini, Ducati, + 0,396

5. Mir, Suzuki, + 0,427 sec

6. Martin, Ducati, + 0,487

7. Fabio Quartararo, Yamaha,+ 1,064

8. Di Giannantonio, Ducati, + 1,073

9. Marini, Ducati, + 1,254

10. Bezzecchi, Ducati, + 1,288

11. Bagnaia, Ducati, + 1,291

12. Morbidelli, Yamaha, + 1,292

13. Alex Márquez, Honda, + 1,536

14. Miller, Ducati, + 1,555

15. Zarco, Ducati, + 1,569

16. Pol Espargaró, Honda, + 1,721

17. Oliveira, KTM, + 1,768

18. Crutchlow, Yamaha, + 1,772

19. Viñales, Aprilia, + 1,849

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,175

21. Gardner, KTM, + 2,225

22. Darryn Binder, Yamaha, + 2,352

23. Raúl Fernández, KTM, + 2,352

24. Nagashima, Honda, + 3,387