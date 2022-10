Fabio Quartararo (Yamaha/7.): Unbeschwert genießen

Fabio Quartararo hat sich in Malaysia vorgenommen, den Druck im MotoGP-WM-Finale abzustreifen und das Fahren mit seiner Yamaha M1 zu genießen.

Fabio Quartararo beendete den ersten Trainingstag in Sepang an siebter Stelle und verlor über eine Sekunde auf die Bestzeit von Brad Binder. Trotzdem wirkte der 23-jährige Yamaha-Star erstaunlich gelassen und entspannt – vielleicht, weil er beim letzten Rennen in Australien vom Gejagten der MotoGP-Klasse zum Jäger wurde, nichts mehr zu verlieren hat und bei den letzten beiden Läufen ohne abzuwägen alles auf eine Karte setzen kann.

«Ich habe mit verschiedenen Leuten über die Situation gesprochen. Ich wollte immer noch mehr erreichen, obwohl wir die bekannten Schwierigkeiten mit unserem Motorrad haben. In Australien haben wir ein echt gutes Qualifying hingelegt, trotzdem war ich nicht glücklich, weil ich es nicht genieße, Fünfter zu sein, sondern weil ich vorne sein will. Und genau das musste ich verdrängen, aus meinem Kopf bekommen», erklärte der Franzose.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Sepang © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Es regnet © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Safety Car © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Cal Crutchlow © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Cal Crutchlow © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Darryn Binder © Gold & Goose Darryn Binder © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Joan Mir Zurück Weiter

Quartararo weiter: «Ich habe mir vorgenommen, das Fahren zu genießen, und genau das habe ich heute getan. Vor allem das trockene Training am Vormittag war ein Genuss. Die Streckenbedingungen waren ein Desaster, es gab kaum Grip, viel weniger als bei den Vorsaisontests, doch ich hatte auf Anhieb ein gutes Gefühl mit dem Motorrad. Wir rückten mit dem weichen Vorderreifen aus, weil unser Kontingent der mittleren Mischung sehr begrenzt ist, und unser Motorrad reagiert sehr sensibel auf den Vorderreifen. Doch die Stabilität und das Gefühl waren da, was sich weniger in der Rundenzeit als in der Konstanz bemerkbar macht. Das Fahren ist leichter, der Grenzbereich breiter, und ich habe noch Reserven», rieb er sich die Hände.

Am Nachmittag bei zunächst feuchter und im Verlauf des Trainings abtrocknender Strecke sammelte Quartararo ebenfalls wichtige Erfahrungen. «Bei meinem ersten Run drehte das Hinterrad durch wie die Hölle», schilderte der 23-Jährige. «Im zweiten Run war ich deutlich schneller. Zum Ende hin wollte ich auf Slicks umrüsten, doch in den verbleibenden sieben Minuten hätte ich nur noch zwei fliegende Runden zustande gebracht. Wir hatten bislang auch immer Schwierigkeiten mit Regenreifen auf abtrockender Strecke mit feuchten Stellen, deshalb bin ich draußen geblieben und anderen Piloten hinterhergefahren. Das hat sich ausbezahlt», gewann er auch dem neunten Platz am Nachmittag positive Seiten ab.

Quartararo sei sich völlig klar, dass am Samstag das wichtigste Qualifying des Jahres über die Bühne gehen wird. «Doch ich will nicht mit diesem Gedanken im Kopf aufs Motorrad steigen. Vom Saisonauftakt in Qatar bis jetzt habe ich im Qualifying immer alles gegeben, und ich muss mit der gleichen Einstellung weitermachen. Dass ich nichts mehr zu verlieren habe, dass ich einfach nur alle Register ziehen muss, war ja im Prinzip schon in Thailand und Australien so.»

MotoGP, Sepang, kombinierte Zeiten nach FP2 (21.10.):

1. Brad Binder, KTM, 1:59,479 min

2. Rins, Suzuki, + 0,097 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 0,144

4. Bastianini, Ducati, + 0,396

5. Mir, Suzuki, + 0,427

6. Martin, Ducati, + 0,487

7. Quartararo, Yamaha,+ 1,064

8. Di Giannantonio, Ducati, + 1,073

9. Marini, Ducati, + 1,254

10. Bezzecchi, Ducati, + 1,288

11. Bagnaia, Ducati, + 1,291

12. Morbidelli, Yamaha, + 1,292

13. Alex Márquez, Honda, + 1,536

14. Miller, Ducati, + 1,555

15. Zarco, Ducati, + 1,569

16. Pol Espargaró, Honda, + 1,721

17. Oliveira, KTM, + 1,768

18. Crutchlow, Yamaha, + 1,772

19. Viñales, Aprilia, + 1,849

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,175

21. Gardner, KTM, + 2,225

22. Darryn Binder, Yamaha, + 2,352

23. Raúl Fernández, KTM, + 2,352

24. Nagashima, Honda, + 3,387

MotoGP-Ergebnis FP2, Sepang (21.10.):

1. Crutchlow, Yamaha, 2:05,710 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,900 sec

3. Alex Márquez, Honda, + 1,186

4. Miller, Ducati, + 1,843

5. Zarco, Ducati, + 2,879

6. Viñales, Aprilia, + 3,643

7. Morbidelli, Yamaha, + 3,680

8. Mir, Suzuki, + 4,039

9. Quartararo, Yamaha, + 4,043

10. Marini, Ducati, + 4,115

11. Oliveira, KTM, + 4,188

12. Rins, Suzuki, + 4,250

13. Bezzecchi, Ducati, + 4,282

14. Raúl Fernández, KTM, + 4,682

15. Marc Márquez, Honda, + 4,701

16. Brad Binder, KTM, + 4,775

17. Martin, Ducati, + 4,862

18. Gardner, KTM, + 4,882

19. Di Giannantonio, Ducati, + 4,894

20. Nagashima, Honda, + 4,929

21. Aleix Espargaró, Aprilia, + 5,723

22. Bastianini, Ducati, + 5,858

23. Pol Espargaró, Honda, + 6,704

24. Darryn Binder, Yamaha, + 7,168