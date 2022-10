Marc Márquez (Honda): «Wir sind schon zu spät dran»

Repsol-Honda-Star Marc Márquez verrichtete in Sepang wieder Testarbeit für HRC. Deshalb ging sein Blick nach dem Rennen auch schon in Richtung Valencia-Test und MotoGP-Saison 2023.

Marc Márquez nutzt die letzten Rennen der laufenden Saison vor allem, um im Hinblick auf 2023 zu arbeiten. So setzte er auf Phillip Island erstmals ein neues Aero-Paket an seiner RC213V ein, in Sepang wurde dann sogar ein neues Chassis gesichtet.

«Wir haben an diesem Wochenende viel mit unterschiedlichen Dingen gearbeitet und viele Informationen gesammelt», bestätigte der sechsfache MotoGP-Champion nach seinem siebten Platz im Malaysia-GP. «Ich habe für Honda alle Dinge ausprobiert und alle meine Kommentare abgegeben, aber jetzt ist die Zeit gekommen, um hart zu arbeiten und etwas zu tun.»

«Hier in Malaysia ist es so, dass du ohne die Motorleistung und ohne Grip am Hinterrad nichts machen kannst, auch nicht, wenn du Superman bist», hielt Márquez fest. «Ich hatte den Grip für die eine schnelle Runde, aber auf der Renndistanz hatte ich zu große Mühe. Dazu haben wir auf den Geraden zu viel verloren und damit war es unmöglich, den Ducati zu folgen.»

Apropos Ducati: Auch die vom italienischen Hersteller in der zweiten Saisonhälfte eingeführten Pokémon-Flügel am Heck probierte Márquez erneut an seiner Honda. «Ich habe sie im FP4 verwendet, denn eines unserer Probleme war an diesem Wochenende, dass das Hinterrad in der Bremsphase den Kontakt zum Asphalt verloren hat. Ihr habt wahrscheinlich viele Bilder von mir auf einem Rad gesehen. Das ist für die Performance nicht gut. Wir haben also diese Flügel eingesetzt, aber ich habe es noch nicht gut verglichen. In Valencia müssen wir beim Test all diese Dinge verstehen.»

Wird Honda für den Valencia-Test noch etwas Neues bringen? «Ich weiß es nicht, sie haben mir noch keinen Plan gegeben», winkte der Repsol-Honda-Star ab. «Ich weiß nicht, ob wir dort ein neues Bike bekommen werden.»

Sicher sei dagegen: «Wir sind schon zu spät dran. In Misano testen normalerweise alle das 2023er-Bike. Wir sind in Verspätung und das weiß Honda. Wir werden also nur eine Chance haben. Ich hoffe, dass wir in Valencia etwas Interessantes testen werden. Aber wie schon gesagt, ich habe den Plan noch nicht und weiß nicht, was genau sie dort bringen werden. Etwas Neues wäre aber natürlich hilfreich. Denn das Motorrad, das du dann im Februar in Malaysia fährst, ist das Bike, mit dem du auch die Rennen fahren wirst. Da bleibt keine Zeit mehr, um es zu verändern», weiß Marc Márquez.

MotoGP-Ergebnis, Sepang (23.10.):

1. Bagnaia, Ducati, 20 Rdn in 40:14,332 min

2. Bastianini, Ducati, + 0,270 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 2,773

4. Bezzecchi, Ducati, + 5,446

5. Rins, Suzuki, + 11,923

6. Miller, Ducati, + 13,472

7. Marc Márquez, Honda, + 14,304

8. Brad Binder, KTM, + 16,805

9. Zarco, Ducati, + 18,358

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 21,591

11. Morbidelli*, Yamaha, + 23,235

12. Crutchlow, Yamaha, + 24,641

13. Oliveira, KTM, + 24,918

14. Pol Espargaró, Honda, + 25,586

15. Fernández, KTM, + 27,039

16. Viñales, Aprilia, + 30,427

17. Alex Márquez, Honda, + 33,322

18. Gardner, KTM, + 33,691

19. Mir, Suzuki, + 41,838

– Darryn Binder, Yamaha, 10 Runden zurück

– Di Giannantonio, Ducati, 10 Runden zurück

– Martin, Ducati, 14 Runden zurück

– Nagashima, Honda, 16 Runden zurück

– Marini, Ducati, 19 Runden zurück



*= 3-Sekunden-Strafe («unverantwortliche Fahrweise»)

MotoGP-WM-Stand (nach 19 von 20 Rennen):

1. Bagnaia 258 Punkte. 2. Quartararo 235. 3. Aleix Espargaró 212. 4. Bastianini 211. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 168. 7. Zarco 166. 8. Rins 148. 9. Oliveira 138. 10. Martin 136. 11. Viñales 122. 12. Marc Márquez 113. 13. Marini 111. 14. Bezzecchi 106. 15. Mir 77. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 36. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 12. 23. Gardner 10. 24. Crutchlow 10. 25. Raúl Fernández 10. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 432 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 248. 3. Yamaha 243. 4. KTM 220. 5. Suzuki 174. 6. Honda 153.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 447 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia Racing 334. 3. Red Bull KTM Factory 306. 4. Prima Pramac Racing 302. 5. Monster Energy Yamaha 271. 6. Gresini Racing 234. 7. Suzuki Ecstar 225. 8. Mooney VR46 Racing 217. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 20.