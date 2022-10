Neu: MotoGP führt «Agostini Fan Award» ein

Der Fahrer mit dem besten Überholmanöver wird in Valencia ausgezeichnet

Ab Freitag haben die Fans die Möglichkeit, für das beste Überholmanöver der MotoGP zu stimmen. In Valencia bekommt der Fahrer mit den meisten Stimmen den neu eingeführten «Agostini Fan Award».

Die Dorna sorgte in diesem Jahr bereits für einige Überraschungen, was das Konzept und die Zukunft der MotoGP-Weltmeisterschaft betrifft. Ab dem kommenden Jahr wird es an jedem GP-Wochenende samstags ein zusätzliches Sprintrennen für die «premier class» geben, dafür wurde auch der gesamte Zeitplan bei den Grand Prix verändert.

Ebenfalls neu ist die Einführung des sogenannten «Agostini Fan Awards». Es handelt sich dabei um einen neuen Preis, der am Ende der Saison bei der Abschluss-Gala der MotoGP-WM vergeben werden soll. Benannt ist dieser Preis natürlich nach der Motorrad-Legende Giacomo Agostini, der mit seinen 15 WM-Titeln und 122 GP-Siegen weiterhin an der Spitze der Statistiken steht.

Geehrt wird das beste Überholmanöver des vergangenen Jahres, wobei hier nicht die Saison zählt, sondern das Kalenderjahr. Somit zählt es immer vom Valencia-GP des Vorjahres bis zum vorletzten Rennen der laufenden Saison, damit am Abend des Saisonfinales der Sieger gekürt werden kann.

Die Entscheidung über das beste Überholmanöver übernehmen die Fans zu Hause, denn in einem Voting über die sozialen Netzwerke können die Menschen über den Award bestimmen. Aktuell zählen die sozialen Medien der MotoGP mehr als 40 Millionen Follower. Die Dorna sorgt lediglich für eine Vorauswahl der besten Vorgänge.

In diesem Jahr sind vier Überholmanöver nominiert:

Aleix Espargarós streich bei der Dutch TT, als er in der letzten Schikane an Brad Binder und Jack Miller vorbei fuhr.

Das Überholmanöver von Fabio Quartararo gegen Jack Miller auf dem Red Bull Ring in der neuen Münzer-Schikane.

Enea Bastianinis Angriff auf Pecco Bagnaia, der am Ende zum Sieg beim Aragón-GP führte.

Pecco Baganaia auf Phillip Island, als er in Kurve 4 Marc Márquez und Jorge Martin überholte.

Alle Manöver, die zur Wahl stehen, gibt es hier im YouTube-Video: «Agostini Fan Award»

Abgestimmt werden kann ab Freitag, 28. Oktober 2022, um 12 Uhr (MESZ) über die MotoGP-Kanäle auf den Plattformen Twitter, Instagram oder YouTube.