Razlan Razali atmet auf: CrytoDATA ersetzt 2023 WithU

So sieht das Design des RNF-Teams seit dem Australien-GP aus

Das MotoGP-Kundenteams von Razlan Razali hat innerhalb von 13 Monaten zweimal den Hauptsponsor verloren. Doch in Valencia wird der Nachfolger präsentiert – für das neue Aprilia-Duo Oliveira & Raúl Fernández.

Beim Steiermark-GP in August 2021 ist durchgesickert, dass sich der malaysische Mineralkonzern Petronas nach drei Jahren als Hauptsponsor des Yamaha-MotoGP-Kundenteams zurückzieht, das 2020 mit Franco Morbidelli den zweiten WM-Rang errungen hat und in dieser ersten Corona-Saison mit Morbidelli und Fabio Quartararo insgesamt sechs MotoGP-Siege (bei nur 14 Events) eingeheimst hat.

Der Malaysier Razlan Razali führte den Rennstall damals als Teamprinzipal, als Eigentümer des Teams trat der Sepang International Circuit auf. Razali übernahm danach das Team selbst, sperrte die Teams für die Klassen Moto3 und Moto2 zu und engagierte für sein neues Yamaha-RNF-Team den dreifachen MotoGP-Vizeweltmeister Andrea Dovizioso und den Moto3-Piloten Darryn Binder, der bei Petronas-Sprinta einen Vertrag für 2023 hatte – und nicht zuletzt deshalb (ohne Moto2-Erfahrung!) für die «premier class» übernommen wurde.

Razali fand für 2022 mit dem italienischen Energie-Konzern WithU rasch einen neuen Hautsponsor, der Vertrag mit Firmenchef Matteo Ballerin wurde für drei Jahre besiegelt. «Dovi» sollte die WM dank seines Yamaha-Werksvertrags und 2022-Materials unter den Top-3 oder zumindest Top-5 abschließen.

Doch der 36-jährige Italiener enttäuschte schwer, außerdem kam WithU durch den Ukraine-Krieg und die dadurch entstandene Energiekrise bereits im Aprilia finanziell ins Trudeln. Denn die ebenfalls Ballerin gehörende Firma «Europe Energy» erzeugte keinen Strom, sie handelte nur damit – und die Preise an den Strombörsen stiegen ins Unermessliche. In ganz Europa mussten die Regierungen Energiekonzerne mit Zwischenfinanzierungen in Milliardenhöhe retten.

WithU machte deshalb beim RNF-Team im September den Ausstieg per Saisonende öffentlich. Doch es existiert einen Drei-Jahres-Vertrag, jetzt sind die Rechtsanwälte am Zug. Der italienische Geldgeber wird für den vorzeitigen Ausstieg mit einer Strafzahlung zur Kasse gebeten werden.

Über Vermittlung der Marketing-Abteilung von WM-Vermarkter Dorna kam Razlan Razali im September mit den Managern von «CryptoDATA Tech» in Kontakt, die 2022 als Namensgeber des GP von Österreich auftraten und danach auch eine Personal Sponsorship mit Jorge Martin vereinbarten, der in Sepang auf der Pole-Position stand.

Seit dem Australien-GP tritt «CryptoDATA Tech» auf den Bikes von RNF-Yamaha bereits als Co-Sponsor auf. Beim Valencia-GP wird dieses Unternehmen als neuer Hauptsponsor des künftigen Aprilia-Kundenteams mit den Piloten Miguel Oliveira und Raúl Fernández präsentiert.

Doch beim Dienstag-Test (8. November) in Valencia wird das neue Fahrerduo noch nicht im 2023-Design antreten und womöglich auch nicht für Aprilia werben – das erlaubt der Yamaha-Deal für 2022 nicht.

Das WithU Yamaha RNF MotoGP Team stellt jedenfalls beim WM-Finale wie in Australien und Malaysia auf den Bikes die Werbung für CryptoDATA Tech zur Schau. «Das ist der Auftakt für eine langfristige Zusammenarbeit», kündigte Razlan Razali an.

CryptoDATA Tech ist ein Unternehmen mit Sitz in Rumänien, das Hard- und Softwarelösungen für IT-Sicherheit auf Basis der Blockchain-Technologie entwickelt.

Beim Sepang-GP waren einige Mitarbeiter dieser Firma bei der Pole-Position-Presse konferenz von Pramac-Ducati-Ass Jorge Martin zu sehen. Die Firma WispR Communication, die zu CryptoDATA Tech gehört, tritt übrigens als Sponsor von Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró auf.