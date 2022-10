Zeitplan für Valencia: MotoGP-Titelentscheidung 2022

Bevor sich der MotoGP-Tross in die Winterpause verabschiedet, gilt es in Valencia in einer Woche noch einige Titel zu verteilen: Die Ausgangslage und der Zeitplan für das große WM-Finale 2022.

Der «Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana» auf dem Circuit Ricardo Tormo in Cheste setzt den Schlusspunkt hinter die Saison 2022. Die 1999 eröffnete Strecke ist 4,005 km lang, wird gegen den Uhrzeigersinn gefahren und weist neun Links- und fünf Rechtskurven auf.

Erstmals seit 2017 blieb die MotoGP-WM wieder bis zum Finale offen, Pecco Bagnaia reist mit 23 Punkten Vorsprung allerdings als klarer Favorit nach Valencia. Fabio Quartararo hat nur eine Möglichkeit, um seinen Titel erfolgreich zu verteidigen: Er muss siegen und gleichzeitig hoffen, dass der Ducati-Werksfahrer und siebenfache Saisonsieger nicht mehr als einen Punkt sammelt. Bagnaia dagegen reicht ihm Gegenzug bereits ein 14. Platz, um sich erstmals die MotoGP-Krone aufzusetzen – unabhängig vom Ergebnis des Yamaha-Stars.

Deutlich knapper ist es im Kampf um die Bronzemedaille: Aprilia-Ass Aleix Espargaró liegt vor dem letzten Rennen nur einen Punkt vor dem vierfachen Saisonsieger Enea Bastianini.

Spannend wird es auch in der Moto2-WM: Ai Ogura warf mit seinem Sturz in der letzten Runde des Malaysia-GP die WM-Führung weg. Stattdessen geht der Japaner aus dem Honda Team Asia nun mit 9,5 Punkten Rückstand auf Augusto Fernández in das Saisonfinale. Wird der Red Bull-KTM-Ajo-Pilot als Weltmeister in die MotoGP-Klasse wechseln?

Ebenfalls noch zu küren sind die besten Rookies der Saison in den Klassen Moto2 und Moto3: Sensationsmann Alonso Lopez hat aktuell 3,5 Punkte mehr auf dem Konto als Pedro Acosta. Dabei stieg der Boscoscuro-Pilot erst beim siebten Saisonrennen in Le Mans in die WM ein.

Von den Moto3-Neulingen hat Diogo Moreira (MT Helmets – MSI) die besten Karten, er hat als Gesamtachter sieben Punkte Vorsprung auf den nächstbesten Rookie, Junioren-Weltmeister Dani Holgado (Red Bull KTM Ajo).

Übrigens: Auch im Red Bull MotoGP Rookies Cup ist der Champion noch gesucht, José Rueda und Collin Veijer trennen vor den letzten zwei Rennläufen der Saison nur elf Punkte.

Der Zeitplan für den Valencia-GP 2022:

Donnerstag, 3. November

15.30 – 16.00 Uhr: Red Bull Rookies, FP1

17.00 – 17.30 Uhr: Red Bull Rookies, FP2



Freitag, 4. November

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP1

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP1

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP1

11.55 – 12.20 Uhr: Red Bull Rookies, Qualifying



13.15 – 13.55 Uhr: Moto3, FP2

14.10 – 14.55 Uhr: MotoGP, FP2

15.10 – 15.50 Uhr: Moto2, FP2



16.30 Uhr: Red Bull Rookies, Rennen 1 (17 Runden)



Samstag, 5. November

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP3

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP3

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP3



12.35 – 12.50 Uhr: Moto3, Qualifying 1

13.00 – 13.15 Uhr: Moto3, Qualifying 2

13.30 – 14.00 Uhr: MotoGP, FP4

14.10 – 14.25 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

14.35 – 14.50 Uhr: MotoGP, Qualifying 2

15.10 – 15.25 Uhr: Moto2, Qualifying 1

15.35 – 15.50 Uhr: Moto2, Qualifying 2



16.30 Uhr: Red Bull Rookies, Rennen 2 (17 Runden)



Sonntag, 6. November

09.00 – 09.10 Uhr: Moto3, Warm-up

09.20 – 09.30 Uhr: Moto2, Warm-up

09.40 – 10.00 Uhr: MotoGP, Warm-up



Startzeiten

11.00 Uhr: Moto3, Rennen (23 Runden)

12.20 Uhr: Moto2, Rennen (25 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP, Rennen (27 Runden)