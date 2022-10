Alex Rins: Suzuki fürs Wohnzimmer nur gegen Bezahlung 30.10.2022 - 12:50 Von Friedemann Kirn

© motogp.com Siegerbild auf Phillip Island: Alex Rins mit seiner GSX-RR

Nach dem Saisonfinale in Valencia in einer Woche wird die Suzuki GSX-RR aus der MotoGP-Startaufstellung verschwinden. Alex Rins hätte noch einen besonderen Wunsch an seinen langjährigen Arbeitgeber.