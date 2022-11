Marc Márquez: «Valencia für Honda besser als Sepang»

Honda ist vor dem WM-Finale in Valencia der einzige Hersteller ohne Sieg in der laufenden MotoGP-Saison. Marc Márquez ist zwar zuversichtlicher als noch in Sepang, gibt sich aber gewohnt zurückhaltend.

«Es ist das letzte Rennen eines langen und anderen Jahres», meinte Marc Márquez zum bevorstehenden Saisonfinale. «Wir haben seit dem Comeback an jedem Wochenende dazugelernt und das ist auch für dieses Rennen das Ziel», bekräftigte der 29-jährige Spanier einmal mehr.

In Sepang spielte der Repsol-Honda-Star zuletzt als Siebter keine Rolle im Kampf um die Podestplätze. Mit Blick auf den 4,005 km langen Circuit Ricardo Tormo, der gegen den Uhrzeigersinn gefahren wird und neun Links- und fünf Rechtskurven aufweist, erklärte Márquez: «Ich glaube, Valencia wird besser zu unserem Motorrad passen als Sepang, deshalb können wir hoffentlich näher an der Spitze dran sein. Es ist eine Strecke, auf der ich in der Vergangenheit gute Ergebnisse hatte, und auf der es aufgrund des Layouts enges Racing gibt.»

Tatsächlich war der achtfache Weltmeister in Valencia 2012 in der Moto2 und 2014 und 2019 jeweils in der Königsklasse siegreich. Außerdem fixierte er dort 2013 und 2017 auch zwei seiner sechs MotoGP-Titel.

Erstmals seit 2017 gibt es nun dank Bagnaia und Quartararo wieder einen finalen Showdown um die MotoGP-Krone, Márquez ist allerdings in der Zuschauerrolle. «Für die Fans wird es auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende, da sowohl in der Moto2 als auch in der MotoGP der Titel noch zu vergeben ist», gab er zu bedenken.

MotoGP-Ergebnis, Sepang (23.10.):

1. Bagnaia, Ducati, 20 Rdn in 40:14,332 min

2. Bastianini, Ducati, + 0,270 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 2,773

4. Bezzecchi, Ducati, + 5,446

5. Rins, Suzuki, + 11,923

6. Miller, Ducati, + 13,472

7. Marc Márquez, Honda, + 14,304

8. Brad Binder, KTM, + 16,805

9. Zarco, Ducati, + 18,358

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 21,591

11. Morbidelli*, Yamaha, + 23,235

12. Crutchlow, Yamaha, + 24,641

13. Oliveira, KTM, + 24,918

14. Pol Espargaró, Honda, + 25,586

15. Fernández, KTM, + 27,039

16. Viñales, Aprilia, + 30,427

17. Alex Márquez, Honda, + 33,322

18. Gardner, KTM, + 33,691

19. Mir, Suzuki, + 41,838

– Darryn Binder, Yamaha, 10 Runden zurück

– Di Giannantonio, Ducati, 10 Runden zurück

– Martin, Ducati, 14 Runden zurück

– Nagashima, Honda, 16 Runden zurück

– Marini, Ducati, 19 Runden zurück



*= 3-Sekunden-Strafe («unverantwortliche Fahrweise»)

MotoGP-WM-Stand (nach 19 von 20 Rennen):

1. Bagnaia 258 Punkte. 2. Quartararo 235. 3. Aleix Espargaró 212. 4. Bastianini 211. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 168. 7. Zarco 166. 8. Rins 148. 9. Oliveira 138. 10. Martin 136. 11. Viñales 122. 12. Marc Márquez 113. 13. Marini 111. 14. Bezzecchi 106. 15. Mir 77. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 36. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 12. 23. Gardner 10. 24. Crutchlow 10. 25. Raúl Fernández 10. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 432 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 248. 3. Yamaha 243. 4. KTM 220. 5. Suzuki 174. 6. Honda 153.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 447 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia Racing 334. 3. Red Bull KTM Factory 306. 4. Prima Pramac Racing 302. 5. Monster Energy Yamaha 271. 6. Gresini Racing 234. 7. Suzuki Ecstar 225. 8. Mooney VR46 Racing 217. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 20.