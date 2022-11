Uncini: «Der Sport ist für immer der Mittelpunkt»

Das Ende einer Ära ist eingeläutet, Franco Uncini legt sein Amt nieder als «FIM Safety Officer» nieder. Die Motorrad-Legende will die Liebe zum Sport nicht vermissen lassen.

Franco Uncini hatte 2013 das Amt des «FIM Safety Officer» von Claude Danis übernommen, zum Beginn der neuen Saison wird Tomé Alfonso, Neffe von Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta, nun selbiges bekleiden.

Der 500-ccm-Weltmeister von 1982 erklärt am Freitag in einer Pressekonferenz: «Ich bin hier, um meinen Rücktritt bekannt zu geben und ich habe eine lange Liste von Leuten, denen ich danken muss. Sicherlich ist Carmelo Ezpeleta der erste, denn er ist unser Chef! Und ein fantastischer Mensch. Mike Trimby, dem IRTA-Präsidenten Herve Poncharal und den früheren Präsidenten. FIM-Präsident Jorge Viegas und seine Vorgänger. Dann, die MotoGP-Sicherheitskommission. Carlos Ezpeleta! Und Loris Capirossi, mit dem ich die letzten zehn Jahre verbracht habe! Vielen Dank an die Rennstrecken, auf denen ich gearbeitet habe, nicht an alle, aber fast alle.»

«All den Leuten von IRTA, Dorna und FIM. Ich höre hier auf, sonst wäre ich noch stundenlang hier. Ich liebe es und ich liebe diesen Sport. Er ist für immer der Mittelpunkt meines Lebens gewesen. Vielen Dank an die FIM, die IRTA, die Dorna und die Sicherheitskommission, wir haben eine außergewöhnliche Arbeit für die Sicherheit geleistet. Ich habe viele schlaflose Nächte gehabt, aber ich bin glücklich und zufrieden mit dem, was wir erreicht haben. Ich mache diesen Job seit 30 Jahren, 20 Jahre bei der IRTA und 10 Jahre bei der FIM.»

Uncini führte abschließend an, die Entscheidung auch zu Gunsten der kommenden Generation gemacht zu haben und wünscht seinem Nachfolger Alfonso alles Gute: «Ich bin zweifacher Großvater, habe zwei Töchter und meine Frau, die seit 1981 an meiner Seite ist und mich immer noch ertragen kann! Und danke auch an meine Töchter. Ich muss jetzt etwas kürzer treten und Platz für junge Leute schaffen. Tomé war auch meine Wahl und ich glaube, dass er diese hervorragende Arbeit fortsetzen kann.»

Dieser wiederum bedankt sich für das in ihn gesteckte Vertrauen und erklärt: «Ich glaube nicht, dass irgendjemand anderes das getan hat, was Franco für die Sicherheit getan hat. Und wenn wir es aus der Perspektive der Strecken sehen, dann hat dieser Job nicht nur der MotoGP geholfen, sondern jeder Rennstrecke an 365 Tagen im Jahr. Ich möchte ihm für alles danken und ich werde mein Bestes tun, um seine unglaubliche Arbeit fortzusetzen.»

Freilich ließ sich der FIM-Präsident Jorge Viegas ein Wort nicht nehmen: «Dies ist eine besondere Ankündigung für uns alle, denke ich. Wie Sie alle wissen, hat Franco bereits vor mehr oder weniger einem Jahr beschlossen, seine Rolle als FIM Grand Prix Safety Officer nach mehr oder weniger 30 Jahren aufzugeben. Nach einer unglaublichen Karriere als Fahrer wurde er die wichtigste Person für die Sicherheit seiner Kollegen. Dies ist eine der wichtigsten Aufgaben in unserer Welt. Ich habe versucht, ihn zu überreden, nicht zu gehen! Ich bin sicher, dass Franco sich nach ein paar Tagen oder Wochen fragen wird, warum er sich so entschieden hat! Aber er hat eine Familie, die davon profitieren wird, dass er zu Hause ist. Ich möchte sagen, dass Franco in der MotoGP bei den Rennen immer willkommen ist.»

Über die Wahl des Nachfolgers habe man grundsätzlich «zusammen mit der Dorna gründlich nachgedacht.» Schließlich ist aber die Wahl auf Alfonso gefallen, der durch das Engagement als «FIM Safety Officer ausschließlich für die FIM» arbeiten wird.

Dorna-Sports-CEO Ezpeleta hofft unterdessen, dass Uncini «in der Nähe seiner zweiten Familie bleiben wird», denn die «Erfahrung ist sehr wichtig.» Auch die Beziehung zu Alfonso «war in der Vergangenheit sehr wichtig und wird es auch in Zukunft bleiben.» Nun endet aber nach 31 gemeinsamen Saisons das Kapitel, auch Ezpeleta spricht seinen Dank an Uncini abschließend aus.