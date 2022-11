Valencia Warm-up: Zarco vor Marc Márquez, Bagnaia 9.

Der Renntag des MotoGP-Showdowns in Valencia begann mit Warm-up-Bestzeit von Pramac-Ducati-Pilot Johann Zarco. WM-Leader Pecco Bagnaia platzierte sich erstmals an diesem Wochenende vor Fabio Quartararo.

Von der Pole startet zwar zum dritten Mal in Folge Pramac-Jungstar Jorge Martin, alle Augen sind in Valencia aber auf Francesco «Pecco» Bagnaia und Fabio Quartararo gerichtet. Zur Erinnerung: Dem Ducati-Hoffnungsträger reicht im 27-Runden-Rennen (Start: 14 Uhr) ein 14. Platz, um sich unabhängig von Quartararos Ergebnis erstmals die MotoGP-Krone aufzusetzen. Der Yamaha-Star dagegen muss gewinnen und gleichzeitig hoffen, dass Pecco nicht mehr als einen Punkt holt. Nur dann würde er seinen Titel erfolgreich verteidigen.

Im Warm-up am Sonntagmorgen führte zur Halbzeit Marc Márquez mit einer 1:30,926 min. Von Startplatz 2 jagt der achtfache Weltmeister am Nachmittag einen Sieg, der Honda in dieser Saison noch fehlt. Es war dann aber Pramac-Ducati-Routinier Johann Zarco, der vier Minuten vor Schluss in 1:30,885 die Bestzeit fuhr.

Bagnaia, der mit der Abstimmung für den Renntag offenbar wieder mehr in die Richtung seines Standard-Set-ups ging, tastete sich Runde für Runde heran und beendete das Warm-up schließlich als Neunter und damit vor Quartararo (11.). Beide spulten alle Runden auf Medium-Reifen ab.

Laut Michelin dürfte die Reifenwahl für das letzte MotoGP-Rennen des Jahres übrigens ziemlich eindeutig ausfallen: Beim Vorderreifen sind sich alle einig, dass die harte Mischung die beste Option ist. Beim Hinterreifen dagegen ist zu erwarten, dass ein Großteil des Feldes den Medium wählen wird – mit Ausnahme von drei bis vier Fahrern, die sich für den Soft-Hinterreifen entscheiden könnten.

MotoGP-Ergebnis, Warm-up, Valencia (6.11.):

1. Zarco, Ducati, 1:30,885 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,041 sec

3. Miller, Ducati, + 0,098 sec

4. Mir, Suzuki, + 0,212

5. Marini, Ducati, + 0,288

6. Bastianini, Ducati, + 0,305

7. Viñales, Aprilia, + 0,348

8. Rins, Suzuki, + 0,365

9. Bagnaia, Ducati, + 0,367

10. Oliveira, KTM, + 0,383

11. Quartararo, Yamaha, + 0,385

12. Martin, Ducati, + 0,408

13. Nakagami, Honda, + 0,573

14. Pol Espargaró, Honda, + 0,582

15. Brad Binder, KTM, + 0,588

16. Alex Márquez, Honda, + 0,617

17. Morbidelli, Yamaha, + 0,627

18. Bezzecchi, Ducati, + 0,685

19. Gardner, KTM, + 0,707

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,809

21. Di Giannantonio, Ducati, + 0,870

22. Crutchlow, Yamaha, + 1,109

23. Raúl Fernández, KTM, + 1,259

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,437