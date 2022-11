Martín (3.): Saison auf einem «Hoch» beendet

Jorge Martín hat das Saisonfinale in Valencia mit einem dritten Platz abgeschlossen. Zur Gänze zufrieden ist der Pramac-Ducati-Pilot mit dem Ergebnis allerdings nicht.

Noch am Samstag war Jorge Marín der Mann der Stunde. Mit der dritten Pole-Position in Folge startete der Spanier mit den besten Vorzeichen ins letzte Rennen der Saison 2022. Doch bereits am Start hatte der Pramac-Pilot das Nachsehen und musste sich dem späteren Valencia-Sieger Álex Rins (Suzuki) geschlagen geben.

Martín nahm aber aus dem GP-Sonntag das Positive mit, wenn auch: «Wir haben auf einem Hoch abgeschlossen, mit der Pole-Position. Platz drei war nicht das Ziel, aber ich hab mein Maximum gegeben und bis zum Ende gepusht.»

Für den Pramac-Piloten kam das Rennen alles andere als einfach, gerade der Vorderreifen machte ihm Probleme: «Vielleicht hatten wir im Vorderreifen den falschen Druck, ich wäre beinahe in jeder Linkskurve gestürtzt. Ich habe versucht, Abstand zu halten, um die Reifen zu schonen. Als ich versucht habe, die Lücke [nach vorne] wieder zu schließen, war es fast unmöglich. Ich hätte zu viel riskieren müssen. Ich habe mir selbst gesagt: Okay, dann einfach das Podium mitnehmen, auch wenn es nicht ganz einfach war.»

Am Dienstag wird der vierfache Podestfahrer in der Saison 2022 beim Test mit von der Partie sein, Martín freue sich darauf, «den neuen Motor zu testen.»

«Aber ich bin glücklich und blicke positiv in die Zukunft. Wenn wir nicht die Fehler machen, können wir an der Spitze sein», rundete der 24-Jährige aus Madrid ab.

MotoGP-Ergebnis, Valencia (6.11.):

1. Rins, Suzuki, 27 Rdn in 41:22,250 min

2. Brad Binder, KTM, + 0,396 sec

3. Martin, Ducati, + 1,059

4. Quartararo, Yamaha, + 1,911

5. Oliveira, KTM, + 7,122

6. Mir, Suzuki, + 7,735

7. Marini, Ducati, + 8,524

8. Bastianini, Ducati, + 12,038

9. Bagnaia, Ducati, + 14,441

10. Morbidelli, Yamaha, + 14,676

11. Bezzecchi, Ducati, + 17,655

12. Raúl Fernández, KTM, + 24,870

13. Gardner, KTM, + 26,546

14. Nakagami, Honda, + 26,610

15. Di Giannantonio, Ducati, + 31,819

16. Crutchlow, Yamaha, + 1:28,870 min

17. Alex Márquez, Honda, + 1 Runde

– Miller, Ducati, + 5 Runden

– Zarco, Ducati, + 12 Runden

– Viñales, Aprilia, + 12 Runden

– Marc Márquez, Honda, + 18 Runden

– Pol Espargaró, Honda, + 23 Runden

– Darryn Binder, Yamaha, + 23 Runden

– Aleix Espargaró, Aprilia, + 24 Runden





MotoGP-WM-Endstand (nach 20 Rennen):

1.Bagnaia 265. 2. Quartararo 248 Punkte. 3. Bastianini 219. 4. Aleix Espargaró 212. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 188. 7. Rins 173. 8. Zarco 166. 9. Martin 152. 10. Oliveira 149. 11. Viñales 122. 12. Marini 120. 13. Marc Márquez 113. 14. Bezzecchi 111. 15. Mir 87. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 48. 19. Morbidelli 42. 20. Di Giannantonio 24. 21. Dovizioso 15. 22. Raúl Fernández 14. 23. Remy Gardner 13. 24. Darryn Binder 12. 25. Crutchlow 10. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 448 Punkte. 2. Yamaha 256. 3. Aprilia 248. 4. KTM 240. 5. Suzuki 199. 6. Honda 155.





Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 454 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 337. 3. Aprilia Racing 334. 4. Prima Pramac Racing 318. 5. Monster Energy Yamaha 290. 6. Suzuki Ecstar 260. 7. Gresini Racing 243. 8. Mooney VR46 Racing 231. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 98. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 27.