Valentino Rossi: Noch ein Test im BMW M4 GT3

MotoGP-Ikone Valentino Rossi jettete nach dem Besuch beim MotoGP-Finale in Valencia gleich zu einem wichtigen Test für seine Sportwagen-Zukunft.

Valentino Rossi war beim MotoGP-Saisonfinale auf dem Circuit Ricardo Tormo von Valencia einer der prominenten Gäste und brachte auch seine Lebenspartnerin Francesca Sofia Novello mit. Sportlich hat Rossi in seiner ersten vollen Saison in der GT World Challenge Europe einen guten Eindruck hinterlassen.

Der Ehrgeiz des neunfachen Motorrad-Weltmeisters brennt auch weiter. Während seine Freundin Freundin bereits beruflich in Mailand weilt, ist Rossi direkt aus Valencia zum Circuit Paul Ricard nach Le Castellet weitergereist. Dort stand für den 43-Jährigen am Mittwoch bereits der erste offizielle Test für 2023 auf dem Programm.

Rossi durfte nach der kurzen Probefahrt in Barcelona nun erstmals wieder im bulligen BMW M4 GT3 Platz nehmen. Begleitet wurde Rossi von seinem Kumpel Alberto Tebaldi. «Vale» wird dieses Fahrzeug 2023 gemeinsam mit seinen Teamkollegen einsetzen. Beim Test in Südfrankreich fand Rossi mit seiner WRT-Truppe von Vincent Vosse solide, trockene Verhältnisse vor. Ebenfalls in Le Castellet mit dabei war sein neuer Teamkollege Maxime Martin.

Eines der großen Ziele von Rossi ist die Teilnahme an den legendären 24 Stunden von Le Mans. Da BMW in der Saison 2024 in die Sportwagen-WM einsteigen wird und sein WRT-Team das V8 LMDh-Fahrzeug einsetzen soll, macht sich Rossi auch hier durchaus Hoffnungen, wie er in Valencia bestätigte.