Brad Binder (KTM): «Wir werden ein gutes Jahr haben»

Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder äußerste sich nach dem Valencia-Test am Dienstag über die Veränderungen an seiner RC16 und seinen neuen Teamkollegen Jack Miller.

Mit einem Chassis-Update fuhr Brad Binder am Wochenende beim Valencia-GP auf Platz 2. Beim eintägigen Test vor der Winterpause fiel am Dienstag an der RC16 wieder der Rahmen auf. «Es ist nicht das Chassis, das ich am Wochenende verwendet habe, es ist eine neuere Version», stellte Brad klar.

«Am Wochenende hatte ich mit der Front große Mühe. Das Stoppen und das Einlenkverhalten waren nicht großartig», ging der 27-jährige Südafrikaner näher ins Detail. «Mit diesem Bike sind diese Bereiche super gut. Vom Gefühl her lässt sich das Motorrad viel einfacher fahren. Du bekommst es besser dahin, wo du es haben willst, und das Kurvenverhalten ist besser. Dafür habe ich ein bisschen Mühe im Kurvenausgang. Wir brauchen also eine Kombination.»

Ebenfalls neu an der RC16 war das Aero-Paket mit der seitlichen Kerbe an der Verkleidung, wie sie in der Saison 2022 erstmals an der Aprilia RS-GP zu sehen war. Laut Aleix Espargaró machte sich diese Konfiguration vor allem in den schnellen Kurven positiv bemerkbar.

Ist das auch für den Red Bull-KTM-Werksfahrer so? «Das ist schwierig zu sagen. Denn als wir die Aero-Dinge getauscht haben, haben wir nicht nur das verändert, sondern das gesamte Paket», gab Binder zu bedenken. «Das Paket hat sich aber gut angefühlt, es hat mir gefallen. Zu diesem Zeitpunkt war es sehr windig. Ich hatte das Gefühl, dass es im Wind besser war.»

Die detaillierte Analyse liege nun in den Händen der KTM-Ingenieure. «Alles war anders – Verkleidung, Wings… Es ist also schwierig zu sagen, was wofür verantwortlich war. Wie auch immer, das ist der Job der Ingenieure, jetzt alles zu optimieren und in Sepang ein noch besseres Paket zu bringen.»

Auch der Motor wurde weiterentwickelt. «Das neue Bike ist eine ganze Kombination», bestätigte Binder. «Der Charakter des Motors ist sehr ähnlich. Ich kenne den Unterschied nicht, sie haben mir nichts gesagt. Ich steige auf das Bike, ich fahre es und sage ihnen, was ich denke.»

Werden die Österreicher beim Sepang-Test in Februar eine Evolution dieses Motorrads bringen oder erwartet Binder große Änderungen an seiner RC16? «Die Dinge, die wir verändert haben, sind nicht enorm groß», schickte er voraus. «Es sind kleine Dinge, die wirklich unsere Probleme angehen. Das ist ein bisschen die neue Philosophie von KTM. Wenn es nicht kaputt ist, dann lass die Finger davon. Ich glaube, sie werden Dinge tun, die uns schneller machen können. Ob das dann kleinere oder große Veränderungen sein werden, weiß ich nicht. Das sehen wir in Sepang.»

Beim Valencia-Test teilte Binder die Red Bull-KTM-Box erstmals mit seinem neuen Teamkollegen Jack Miller. «Es war cool, seine ersten Eindrücke zu hören. Er hat sich klarerweise auf Anhieb ziemlich gut gefühlt. Ich glaube, wir werden im nächsten Jahr ein gutes Jahr haben.»

Weil der Australier noch bis Ende des Jahres bei Ducati unter Vertrag steht, darf er sich noch nicht öffentlich zur KTM äußern. Was sagte er im Gespräch mit Brad? «Um ehrlich zu sein, wir waren heute so beschäftigt, ich habe es nur nach dem ersten Run geschafft, mit ihm zu sprechen. Er hat gesagt, dass er sich recht gut fühlte», berichtete der Südafrikaner. «Ich habe von meiner Mannschaft ein paar Kommentare gehört – einige Punkte, an denen wir schon arbeiten. Ich glaube aber nicht, dass er allzu unglücklich war. Unser Motorrad ist überhaupt nicht schlecht. Wir haben noch ein paar Dinge zu erledigen, aber mal sehen.»

Valencia-Test, MotoGP (8.11.):

1. Marini, Ducati, 1:30,032 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,225 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,230

4. Oliveira, Aprilia, + 0,335

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,366

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,451

7. Brad Binder, KTM, + 0,464

8. Martin, Ducati, + 0,544

9. Quartararo, Yamaha, + 0,546

10. Bastianini, Ducati, + 0,560

11. Zarco, Ducati, + 0,594

12. Bagnaia, Ducati, + 0,623

13. Marc Márquez, Honda, + 0,644

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,659

15. Álex Márquez, Ducati, + 0,680

16. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,725

17. Miller, KTM, + 0,755

18. Mir, Honda, +0,882

19. Nakagami, Honda, + 1,049

20. Rins, Honda, +1,196

21. Raúl Fernández, Aprilia, +1,308

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,698

23. Pirro, Ducati, + 2,773