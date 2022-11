GPC nimmt Anpassungen am Regelwerk für 2023 vor

MotoGP in Assen

Die Grand Prix Comission hat am 4. November getagt und traf unter anderem Beschlüsse zur Punktevergabe bei Abbruchrennen und der Tankgröße für die Sprintrennen.

Die Grand Prix Comission, bestehend aus Carmelo Epzeleta (Dorna-CEO), Paul Duparc (FIM), Herve Poncharal (IRTA) und Biense Bierma (MSMA), in Anwesenheit von Jorge Viegas (FIM), Carlos Ezpeleta (Dorna), Mike Trimby (IRTA, Sekretär der Sitzung) und Corrado Cecchinelli (Direktor für Technik) haben in einer Sitzung am 4. November 2022 die folgenden Entscheidungen für die Saison 2023 getroffen:

Sportliches Reglement

Im Wortlaut heißt es: Die Kommision hat die Genehmigung, Anpassungen bei der Punktevergabe für die Weltmeisterschaft vorzunehmen, erteilt und das Wording geändert, um ein drittes Rennen (vor allem in der Moto2 und Moto3) unwahrscheinlicher zu machen. Jedoch bleiben die Regeln für den Restart eines unterbrochenen Rennens unverändert.

Genauer bedeutet dies: Wenn keines der drei Rennen mindestens drei Runden absolviert hat und ein Neustart nicht möglich ist, wird das Rennen als annulliert betrachtet und es werden keine Punkte vergeben.

Weiter: Wenn die Summe aller Runden in allen Rennen, wobei nur jene Rennen zählen, bei denen mehr drei Runden absolviert wurden, bei weniger als 50 Prozent der ursprünglichen Renndistanz liegt, wird die Hälfte der Punkte vergeben. Sind es mehr als Prozent, dann wird die volle Punkteanzahl ausgeschüttet.

Neben der Regelung für die Punktevergabe kommt es speziell für die Moto2 und Moto3 zu einer Änderung. Weil ursprünglich aufgrund der Sprintrennen die kombinierten Zeiten nach dem FP2 über den direkten Q2-Einzug entschieden haben, wurde diese Entscheidung für die kleineren Klassen revidiert. In der Moto2 und Moto3 werden die Zeiten aller drei Trainingssitzungen kombiniert, um das Quali-Grid für Q1 und Q2 zu stellen.

Die Kommission stimmte zudem der Aufhebung des Rechts der Rennleitung zu, nach eigenem Ermessen auf die Erfordernis zu verzichten, dass ein Fahrer in einer beliebigen Session eine Rundenzeit von weniger als 105% des schnellsten Fahrers in dieser Session erreicht haben muss. Die Rennleitung behält jedoch das Recht dieser Ausnahmeregelung für die MotoE-Weltmeisterschaft, in der es weniger Trainingssitzungen gibt.

Technisches Reglement

Die MotoGP wird in der Saison 2023 Sprintrennen austragen. Die FIM hat für die Sprintrennen eine maximale Literzahl eingeführt. So darf ein Pilot maximal zwölf Liter Sprit mitführen. Den Teams bleibt es allerdings frei, ob sie speziell für die Sprintrennen einen Zwölf-Liter-Tank verwenden möchten. Denn per Reglement gestattet wäre auch eine alternative Lösung zu finden, um die Tankgröße für die Sprintrennen auf zwölf Liter zu beschränken.

Zu den Tanks gibt es zudem für alle Klassen ein Update: Das Hauptgerüst des Tanks muss entweder vollständig aus Stahl oder Aluminium sein. Die Verwendung von Kohlefaser, Aramidfaser und Glasfaser als add-on ist aus Gründen der Stabilität, des Schutzes oder anderen Gründen erlaubt.

Die Ingenieure müssen für die MotoGP-Bikes eine neue Mindesthöhe über dem Asphalt beim Swingarm Spoon erreichen. Als Reaktion auf den Unfall beim San-Marino-GP 2022, wo ein Swingarm Spoon nach Kontakt mit einem Randstein brach, müssen zwischen dem Bauteil und der Fahrbahn nicht mehr 15, sondern 35 mm Unterschied liegen.

Ebenfalls nimmt die FIM eine Änderung im Regulativ aller Klassen für die Bremsschreibenträger vor. Im Wortlaut heißt es, dass Verbundwerkstoffkonstruktionen des Teils (einschließlich kohlefaserverstärkte, glasfaserverstärkte und ähnliche) nicht erlaubt sind. Die einzigen erlaubten Materialien sind Magnesium- und Aluminiumlegierungen.

Neben den Teams müssen auch Fahrer neue Regeln bei ihrer Ausstattung beachten. Nachdem sich während der Saison die Reißverschlüsse einiger Lederkombis aufgrund von Unfällen geöffnet hatten, wurde mit den Herstellern eine Einigung über ein neues Verschlusssystem getroffen. Diese muss beachtet werden und ist für alle Fahrer verpflichtend.

Für Helme gilt, dass bis zum 31. Dezember 2025 lediglich die Helme mit dem FIM-Homologation-Sticker FRHPhe-01 & FRHPhe-02 erlaubt sind, ab dem 1. Januar 2026 nur mehr jene mit dem Sticker FRHPhe-02.

MotoGP-Ergebnis, Valencia (6.11.):

1. Rins, Suzuki, 27 Rdn in 41:22,250 min

2. Brad Binder, KTM, + 0,396 sec

3. Martin, Ducati, + 1,059

4. Quartararo, Yamaha, + 1,911

5. Oliveira, KTM, + 7,122

6. Mir, Suzuki, + 7,735

7. Marini, Ducati, + 8,524

8. Bastianini, Ducati, + 12,038

9. Bagnaia, Ducati, + 14,441

10. Morbidelli, Yamaha, + 14,676

11. Bezzecchi, Ducati, + 17,655

12. Raúl Fernández, KTM, + 24,870

13. Gardner, KTM, + 26,546

14. Nakagami, Honda, + 26,610

15. Di Giannantonio, Ducati, + 31,819

16. Crutchlow, Yamaha, + 1:28,870 min

17. Alex Márquez, Honda, + 1 Runde

– Miller, Ducati, + 5 Runden

– Zarco, Ducati, + 12 Runden

– Viñales, Aprilia, + 12 Runden

– Marc Márquez, Honda, + 18 Runden

– Pol Espargaró, Honda, + 23 Runden

– Darryn Binder, Yamaha, + 23 Runden

– Aleix Espargaró, Aprilia, + 24 Runden

MotoGP-WM-Endstand (nach 20 Rennen):

1.Bagnaia 265. 2. Quartararo 248 Punkte. 3. Bastianini 219. 4. Aleix Espargaró 212. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 188. 7. Rins 173. 8. Zarco 166. 9. Martin 152. 10. Oliveira 149. 11. Viñales 122. 12. Marini 120. 13. Marc Márquez 113. 14. Bezzecchi 111. 15. Mir 87. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 48. 19. Morbidelli 42. 20. Di Giannantonio 24. 21. Dovizioso 15. 22. Raúl Fernández 14. 23. Remy Gardner 13. 24. Darryn Binder 12. 25. Crutchlow 10. 26. Bradl 2.





Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 448 Punkte. 2. Yamaha 256. 3. Aprilia 248. 4. KTM 240. 5. Suzuki 199. 6. Honda 155.





Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 454 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 337. 3. Aprilia Racing 334. 4. Prima Pramac Racing 318. 5. Monster Energy Yamaha 290. 6. Suzuki Ecstar 260. 7. Gresini Racing 243. 8. Mooney VR46 Racing 231. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 98. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 27.