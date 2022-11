Razlan Razali: «Erhalten Unterstützung von Aprilia»

Der Wechsel von Yamaha zu Aprilia ist für das CryptoDATA Aprilia RNF MotoGP Team vollzogen. Teamchef Razlan Razali schloss den Test am Dienstag mit einem guten Eindruck über die Hilfsbereitschaft von Aprilia ab.

Das bisherige WithU Yamaha RNF MotoGP Team tritt ab sofort als CryptoDATA Aprilia RNF MotoGP Team auf. Einen ersten Vorgeschmack gab es bereits beim Saisonfinale in Valencia, als Cal Crutchlow und Darryn Binder das Rennen mit einer neuen Lackierung samt CryptoDATA-Schriftzug an ihren M1 bestritten. Das rumänische Unternehmen, das Hard- und Software für Cyber-Security entwickelt, löst nicht nur WithU als Titelsponsor ab, sondern wird auch Mehrheitseigentümer der Mannschaft aus Malaysia.

Eigentlich hatte Teamchef Razlan Razali einen Drei-Jahres-Vertrag mit WithU bis einschließlich 2024 abgeschlossen, aber wegen der Energiekrise geriet das italienische Unternehmen von Matteo Ballarin (CEO von WithU und Europe Energy) in Schieflage, mittlerweile droht sogar die Insolvenz. Das MotoGP-Engagement musste vorzeitig beendet werden und Razalis Team stand es frei, bereits in Valencia für den neuen Partner zu werben. Beim Valencia-Test am Dienstag startete das RNF-Team dann in die neue Ära als Aprilia-Kundenteam, als die Neuzugänge Miguel Oliveira und Raúl Fernández erstmals auf die RS-GP stiegen.

Razali arbeitete den ersten Tag des neuen Aprilia-Kundenteams auf: «Während des Testtages herrschte große Aufregung im Team, denn jeder wollte wissen, wie sich unsere Piloten auf der RS-GP schlagen werden. Nach dem ersten Test wirkt es so, als hätten wir zwei verschiedene Strategien und Testpläne für unsere Fahrer. Es scheint, als hätte sich Miguel sehr gut auf der Aprilia zurechtgefunden, während Raúl versuchte, mehr an der Rennpace und weniger an der Qualifying-Simulation zu arbeiten.»

«Unser Wechsel von Yamaha zu Aprilia war dank der Unterstützung von Aprilia ein einfacher. Wir erhalten von Aprilia Racing, mit Massimo Rivola in der leitenden Position, viel Unterstützung im technischen Bereich. Das ermöglicht einen guten Start für die Beziehung zwischen dem Werks- und unserem Team», führte der Teamchef fort.

Zwar werde nun die Aprilia-Truppe in den Urlaub gehen, im Hintergrund laufen aber bereits die Pläne und Vorbereitungen für den Sepang-Test im Februar 2023 an.

© Gold & Goose Raúl Fernández und Miguel Oliveira © Gold & Goose Michele Pirro © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Augusto Fernández © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Augusto Fernández © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Alex Rins Zurück Weiter

MotoGP-Ergebnis, Valencia (6.11.):

1. Rins, Suzuki, 27 Rdn in 41:22,250 min

2. Brad Binder, KTM, + 0,396 sec

3. Martin, Ducati, + 1,059

4. Quartararo, Yamaha, + 1,911

5. Oliveira, KTM, + 7,122

6. Mir, Suzuki, + 7,735

7. Marini, Ducati, + 8,524

8. Bastianini, Ducati, + 12,038

9. Bagnaia, Ducati, + 14,441

10. Morbidelli, Yamaha, + 14,676

11. Bezzecchi, Ducati, + 17,655

12. Raúl Fernández, KTM, + 24,870

13. Gardner, KTM, + 26,546

14. Nakagami, Honda, + 26,610

15. Di Giannantonio, Ducati, + 31,819

16. Crutchlow, Yamaha, + 1:28,870 min

17. Alex Márquez, Honda, + 1 Runde

– Miller, Ducati, + 5 Runden

– Zarco, Ducati, + 12 Runden

– Viñales, Aprilia, + 12 Runden

– Marc Márquez, Honda, + 18 Runden

– Pol Espargaró, Honda, + 23 Runden

– Darryn Binder, Yamaha, + 23 Runden

– Aleix Espargaró, Aprilia, + 24 Runden

MotoGP-WM-Endstand (nach 20 Rennen):

1.Bagnaia 265. 2. Quartararo 248 Punkte. 3. Bastianini 219. 4. Aleix Espargaró 212. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 188. 7. Rins 173. 8. Zarco 166. 9. Martin 152. 10. Oliveira 149. 11. Viñales 122. 12. Marini 120. 13. Marc Márquez 113. 14. Bezzecchi 111. 15. Mir 87. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 48. 19. Morbidelli 42. 20. Di Giannantonio 24. 21. Dovizioso 15. 22. Raúl Fernández 14. 23. Remy Gardner 13. 24. Darryn Binder 12. 25. Crutchlow 10. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 448 Punkte. 2. Yamaha 256. 3. Aprilia 248. 4. KTM 240. 5. Suzuki 199. 6. Honda 155.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 454 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 337. 3. Aprilia Racing 334. 4. Prima Pramac Racing 318. 5. Monster Energy Yamaha 290. 6. Suzuki Ecstar 260. 7. Gresini Racing 243. 8. Mooney VR46 Racing 231. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 98. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 27.