CryptoDATA wird Mehrheitseigentümer des RNF-Teams

Das bisherige WithU-Yamaha-RNF-Team tritt künftig als CryptoDATA-RNF-Aprilia-Mannschaft auf. Der Deal besteht aber nicht nur als Sponsorship; die Rumänen übernehmen auch die Mehrheitsanteile an RNF.

Am Freitag um 18.30 Uhr präsentierten CryptoDATA Tech und WithU-RNF-Yamaha-Teambesitzer Razlan Razali die Pläne für die kommenden Jahre. Es war längst durchgesickert, dass das rumänische Unternehmen CryptoDATA beim MotoGP-Kundenteam des Malaysiers als neuer Hauptsponsor einsteigt, weil sich der Energiekonzern WithU trotz eines Drei-Jahres-Vertrags nach einem Jahr wieder verabschiedet.

Aber CryptoDATA-CEO Ovidiu Toma und sein Global Strategy-Experte Bogdan Maruntis, die 2022 erstmals beim GP von Österreich als Namensponsor in Erscheinung traten und inzwischen auch bei Jorge Martin als Personal Sponsor an Bord sind, haben weitgehendere Pläne mit dem RNF-Team, das nach dieser Saison auf Aprilia umsteigt und mit Miguel Oliveira und Raúl Fernández eine neue Fahrerpaarung engagiert hat.

«Wir sind bei der RNF Racing Limited auch als Großaktionär eingestiegen, doch Razlan Razali wird als Teamprinzipal dabeibleiben», erklärte CEO Ovidiu Toma. «Wir wollen in zwei, drei Jahren um Podestplätze kämpfen.» Und der CryptoDATA-Stratege Maruntis fügte hinzu: «Wir haben einen unlimitierten Vertrag mit RNF, unsere Planung reicht vorläufig bis 2026. Aber die Zusammenarbeit wird über diesen Zeitpunkt hinausgehen, denn wir sind Partner, Teilhaber und dazu Freunde.»

Razlan Razali hat drei Jahre lang als Teamprinzipal das Petronas-Yamaha-Team betrieben. Er hat 2020 mit Quartararo und Morbidelli sechs GP-Siege gefeiert, als bestes Kundenteam abgeschnitten und mit Morbidelli den zweiten WM-Rang hinter Joan Mir erreicht. Dazu betreute er Rossi 2021 in seiner letzten MotoGP-Saison, ehe Petronas ausstieg und WithU einsprang.

Das Fahrerduo Andrea Dovizioso und Darryn Binder blieb jedoch 2022 meist hinter den Erwartungen. Seit Misano wird Dovi von Cal Crutchlow ersetzt.

Darryn Binder schaffte im März als Rookie und Direktaufsteiger aus der Moto3-Klasse immerhin einen zehnten Platz beim Regen-GP in Mandalika.

«Wir haben vor einem Jahr auf der Asche unseres Vorgänger-Teams einen neuen Rennstall aufgebaut», erklärte Razali heute mit dem Hinweis auf das Petronas-Team, das dem Sepang Circuit gehörte. «Seither habe ich viele Dramen und Episoden erlebt. Wir haben nach 2021 Petronas als Sponsor verloren und mussten das RNF-Team von null weg innerhalb weniger Monate neu aufbauen. Wir haben 2022 ein schwieriges Jahr erlebt. Ich wünsche keinem anderen Teambesitzer, dass er jemals solche Rückschläge hinnehmen muss. Ich gründe und baue jetzt mein zweites MotoGP-Team in drei Jahren auf. Wir haben innerhalb von 13 Monaten zwei Hauptsponsoren verloren, das hat sich als große Herausforderung erwiesen. Aber durch die Unterstützung von Dorna-Chef Carmelo Ezpeleta, der diesen Deal mit CryptoDATA eingefädelt hat, leuchten die Sterne am Himmel wieder für uns. Wir blicken in eine strahlende Zukunft für die Saison 2023 und die Jahre danach.»

«Wir haben uns bereits beim Aragón-GP mit Bogdan Maruntis von CryptoDATA getroffen, um zu prüfen, ob seine Firma das Team als Hauptsponsor unterstützen möchte. Doch plötzlich hat sich unsere Zusammenarbeit zu einem viel größeren Projekt entwickelt», erzählte Razlan Razali. «Es war immer meine Absicht, bei RNF langfristig einen Investor und strategischen Partner an Bord zu holen, der an die Nachhaltigkeit eines MotoGP-Kundenteams glaubt und es in allen Aspekten unterstützt, als Sponsor, beim Marketing, bei Kunden-Aktivitäten und so weiter. Mit CryptoDATA können wir die Dynamik in unserem Auftritt verbessern und auf ein neues Niveau bringen. Es freut mich, dass CryptoDATA ab sofort als Mehrheitseigentümer von RNF Racing Limited auftritt.»

Übrigens: Der Firmenname RNF setzt sich aus den Namen von Razalis Kindern Razali, Nadia und Farouk zusammen.

Und Crypto-DATA-CEO Ovidiu Toma erzählte, Maruntis und er hätten einen Hintergrund als aktive Motorsportler. Und er stellte klar: «Unser Unternehmen hat mit Crypto-Währungen überhaupt nichts zu tun. Wir entwickeln Hardware und Software für Cyber-Security und wollen durch die MotoGP-Plattform Kunden in aller Welt erreichen. Wir entwickeln auch globale Systeme für die sichere Daten-Übermittlung und möchten durch die Partnerschaft mit RNF vermögende Kunden auf der ganzen Welt ansprechen und erreichen.»