Italiens Präsident bittet Bagnaia ins Quirinale

Pecco Bagnaia und Ducati Corse wurden vom italienischen Präsidenten Sergio Mattarella im Quirinale empfangen. Bagnaia sprach von großer Ehre.

Pecco Bagnaia hat seit dem Gewinn seiner ersten MotoGP-Weltmeisterschaft einen Termin nach dem anderen. Der Ducati-Werkspilot wurde bereits zur EICMA in Mailand geladen und erhielt in Rom seinen zweiten «Collare d'Oro.» Nun lud auch Italiens Präsident Sergio Mattarella den 25-Jährigen zu sich.

«Ich möchte dem Präsidenten der italienischen Republik danken, dass er uns ins Quirinale eingeladen hat. Für uns ist das eine große Ehre», eröffnete Bagnaia seine Rede, um kurz darauf fortzufahren: «Dieses Jahr haben wir ein außergewöhnliches Resultat erreicht. 50 Jahre nach Giacomo Agostini ist wieder ein Italiener auf einem italienischen Bike Weltmeister geworden.»

«Das Ergebnis ist das Produkt jahrelanger harter Arbeit. Zusammen haben wir es geschafft, das Bike zu verbessern und es zur Benchmark für die Konkurrenz in der MotoGP-Weltmeisterschaft zu machen», reflektierte Bagnaia den gemeinsamen Weg mit Ducati.

Italien musste seit 2009 auf einen Weltmeister in der MotoGP-Klasse warten, als Valentino Rossi seinen insgesamt neunten Titel in der Motorrad-Weltmeisterschaft holte. Bagnaia hatte den langen Leidensweg der Italiener bei seiner Ehrenrunde in Valencia nicht vergessen. «Als ich das Ziel in Valencia überquert habe, habe ich die letzten Meter zurück zur Box stolz die Flagge Italiens getragen. Wir haben der Welt gezeigt, dass uns keiner das Wasser reichen kann.»

Im Quirinale waren zudem Ducati-CEO Claudio Domenicali, Gigi Dall'Igna und Paolo Ciabatti zu Gast. Auch die Desmosedici GP22 wurde durch die Hallen des Quirinale bewegt.

MotoGP-WM-Endstand (nach 20 Rennen):

1.Bagnaia 265. 2. Quartararo 248 Punkte. 3. Bastianini 219. 4. Aleix Espargaró 212. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 188. 7. Rins 173. 8. Zarco 166. 9. Martin 152. 10. Oliveira 149. 11. Viñales 122. 12. Marini 120. 13. Marc Márquez 113. 14. Bezzecchi 111. 15. Mir 87. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 48. 19. Morbidelli 42. 20. Di Giannantonio 24. 21. Dovizioso 15. 22. Raúl Fernández 14. 23. Remy Gardner 13. 24. Darryn Binder 12. 25. Crutchlow 10. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 448 Punkte. 2. Yamaha 256. 3. Aprilia 248. 4. KTM 240. 5. Suzuki 199. 6. Honda 155.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 454 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 337. 3. Aprilia Racing 334. 4. Prima Pramac Racing 318. 5. Monster Energy Yamaha 290. 6. Suzuki Ecstar 260. 7. Gresini Racing 243. 8. Mooney VR46 Racing 231. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 98. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 27.