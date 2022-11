Regen vereitelt Pedro-Acosta-Debüt auf der KTM RC16 23.11.2022 - 10:48 Von Alessandro Righi

© Gold & Goose Für Acosta (18) platzte die erste Ausfahrt auf der RC16

Der «Moto2 Rookie of the Year» Pedro Acosta hätte eigentlich im Rahmen des KTM-Tests in Jerez das MotoGP-Bike RC16 testen sollen. Aufgrund von Regen fiel dieser aber aus.