KTM Ajo testete erfolgreich mit Acosta und Arenas

Zwei Wochen nach dem Saisonabschluss in Valencia nahm Red Bull KTM Ajo in Jerez wieder die Arbeit mit Pedro Acosta und Teamneuling Albert Arenas auf.

Noch hat Red Bull KTM Ajo die Winterpause nicht angetreten. Denn am Weekend testeten Deniz Öncü und José Antonio Rueda im spanischen Jerez die Moto3-Bikes, und auch die Moto2-Fahrer Pedro Acosta und Albert Arenas waren zur Stelle.

Der dreifache Saisonsieger Acosta absolvierte auf der Rundstrecke in Andalusien 76 Runden und legte dabei den Fokus auf die Vorbereitungen für die Saison 2023. Der «Moto2 Rookie of the Year» resümierte: «Der Test war sehr produktiv. Wir haben verschiedene Dinge ausprobiert. Die Ergebnisse stellen uns zufrieden. Wir verlassen Jerez mit einem positiven Gefühl und klaren Zielen für die nächsten Winter-Tests.»

Teamneuling Arenas, der nach zwei Moto2-Jahren beim spanischen Aspar-Team nun seine Zelte in Munderfing aufschlägt, spulte 23 Runden auf trockener und 15 Runden auf nasser Fahrbahn ab. Der Moto3-Weltmeister (auf KTM) der Saison 2020 fasste den Test zusammen: «Ich habe nach den ersten Tagen einen positiven Eindruck vom Bike und dem Team bekommen. Sowohl im Trockenen als auch im Nassen konnte ich mich an das Motorrad anpassen, vor allem im Regen habe ich mein Gefühl für das Bike verbessert.»

«Die Bedingungen waren nicht perfekt, aber der Test war insgesamt sehr produktiv. Ich freue mich darauf, mit diesem Team in die Saison 2023 zu starten», stellte Arenas fest.

Teambesitzer Aki Ajo zog das Fazit zu den Testfahrten seiner Schützlinge: «Das Wichtigste in der Moto2 ist, am Ende des Jahres noch einen Test zu absolvieren. Dieses Jahr waren die Testtage limitiert, deshalb war es wichtig, das meiste daraus zu machen. Wir hatten die Möglichkeit, mit Pedro neue Dinge auszuprobieren, die uns helfen werden, uns besser auf die Saison 2023 vorzubereiten.»

«Für Albert war es wichtig, dass er erstmals mit dem Team arbeiten konnte. Alle haben sehr gut gearbeitet und ich hoffe, dass ein gutes Verhältnis besteht, damit wir für Albert das gewünschte Set-up erarbeiten können», rundete der Finne ab.

Acosta und Arenas werden den nächsten Test am 14./15. März 2023 absolvieren.

