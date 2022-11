Marc Márquez: Beim HRC-Thanks-Day im Fußball-Fieber

Beim traditionell gewordenen «Thanks Day» von HRC Honda in Japan ist unter den Stars auch die Fußball-WM in Katar ein Thema.

Wie jedes Jahr geben sich auch diesmal in Motegi die Honda-Stars am Ende einer langen Saison im Lager von HRC zum traditionellen Farewell die Ehre. Der sogenannte «Thanks Day» ist das Jahres-Treffen aller HRC-Honda-Fahrer bei ihrem asiatischen Arbeitgeber.

Einige Asse zeigten sich dabei im Fußball-Fieber und präsentierten sich mit den Trikots in ihren jeweiligen Landesfarben. Bei Marc Marquez und Alphatauri-Formel 1-Star Yuki Tsunoda kommt zusätzlich Würze in die Sache, da ihre Länder in einer Euphorie sind, da sie ihre ersten Matches gewonnen haben.

Die Japaner feierten noch dazu zum Auftakt einen sensationellen 2:1-Sieg gegen Deutschland. Der Hammer: im Duell Japan gegen Spanien könnte es am 1. Dezember sogar um den Gruppensieg gegen.

Zur nach Motegi: Motocross-Star Tim Gajser ist ebenfalls nach Japan gekommen. Der 26-jährige Slowene holte in der abgelaufenen Saison seinen fünften WM-Titel für Honda und ist nach Marquez der erfolgreichste Fahrer der Japaner. Gajser hat den Japan-Besuch bereits mit einigen Seightseeing-Ausflügen verbunden.

Ebenfalls in Motegi vor Ort sind Asse des Honda-HRC-Aufgebotes für die anstehende Dakar-Rallye rund um Neuling Adrien van Beveren und Ricky Brabec. Die Liste liest sich generell mehr als glanzvoll – zum Beispiel mit Ai Ogura, Taka Nakagami, Somkiat Chantra sowie den Superbike-Assen Xavi Vierge und Iker Lecuona oder deren Landsmann und Trial-Artist Toni Bou

Die Vierrad-Fraktion vertreten in Motegi unter anderen Formel 1-Champion Max Verstappen, Teamkollege Sergio Perez, sowie Pierre Gasly. Übrigens: Das offizielle Programm im Rahmen des «Thanks Day»-Events ist diesmal am Sonntag sogar via Stream auf Instagram zu verfolgen.