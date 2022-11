Lorenzo Savadori (Aprilia) erfolgreich operiert

Aprilia-MotoGP-Testfahrer Lorenzo Savadori unterzog sich am Montag in Modena einer geplanten Operation, um im Hinblick auf die kommende Saison Altlasten loszuwerden.

Seinen Job auf der Strecke schloss Lorenzo Savadori für dieses Kalenderjahr bereits vor zwei Wochen ab, als er auf dem Circuito de Jerez-Ángel Nieto an zwei Testtagen insgesamt 134 Runden abspulte. Die Winterpause nutzte der 29-jährige Italiener nun, um sich im Poliklinkum von Modena in die Hände von Professor Catani zu begeben.

Am gestrigen Montag ließ der Aprilia-Testfahrer zwei Platten entfernen, die im Vorjahr an seinem rechten Schlüsselbein (nach einem Sturz beim Emilia Romagna-GP in Misano) und dem rechten Fußknöchel (nach dem Unfall mit Dani Pedrosa im Steiermark-GP) eingesetzt worden waren.

«Der Eingriff ist gut verlaufen, die zwei Platten wurden entfernt. Wir sehen uns dann auf der Strecke», meldete sich «Sava» wenige Stunden nach dem Eingriff auf den sozialen Netzwerken persönlich zu Wort.