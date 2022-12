Lucio Cecchinello: Gründe für den MotoGP-Machtwechsel

Jahrelang haben die japanischen Hersteller in der MotoGP dominiert, doch nun hat sich das Blatt gewendet. LCR-Honda-Teambesitzer Lucio Cecchinello erklärt, wie es dazu kam.

Ducati hat in diesem Jahr in der MotoGP-WM nicht nur mit Pecco Bagnaia den Titel in der Fahrer-Wertung gewonnen. Die Italiener haben sich wie schon im Vorjahr auch in der Konstrukteurs- und Team-WM durchgesetzt und damit alle Wertungen für sich entschieden. Vor 2021 hatten die Japaner jahrelang die Nase vorn.

Für den Machtwechsel gibt es verschiedene Gründe, wie Lucio Cecchinello im Gespräch mit dem Kollegen von «GPOne.com» erklärt. Der LCR-Honda-Teambesitzer sagt: «Ich habe das ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich denke, dass Ducati mit Dall'Igna und all seinen Mitarbeitern das Talent besass, über den Tellerrand hinauszuschauen.»

«Ducati hat das dank sehr guter Leute geschafft, aber auch dank der Fähigkeit, auf Ressourcen aus anderen Bereichen zurückzugreifen. Ich denke, der Anschluss an die Audi-Gruppe hat ihnen geholfen, auf Spitzentechnologien zurückzugreifen», ist sich der Italiener sicher.

«Und Aprilia hat dasselbe getan, indem sie Massimo Rivola eingestellt haben, der Ideen aus der Formel 1 in der MotoGP umgesetzt hat», fügt Cecchinello an, der mit Blick auf die japanischen Hersteller betont: « Die Japaner gehen sehr systematisch vor, sie brauchen länger, um eine Änderung vorzunehmen.»

MotoGP-WM-Endstand (nach 20 Rennen):

1.Bagnaia 265. 2. Quartararo 248 Punkte. 3. Bastianini 219. 4. Aleix Espargaró 212. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 188. 7. Rins 173. 8. Zarco 166. 9. Martin 152. 10. Oliveira 149. 11. Viñales 122. 12. Marini 120. 13. Marc Márquez 113. 14. Bezzecchi 111. 15. Mir 87. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 48. 19. Morbidelli 42. 20. Di Giannantonio 24. 21. Dovizioso 15. 22. Raúl Fernández 14. 23. Remy Gardner 13. 24. Darryn Binder 12. 25. Crutchlow 10. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 448 Punkte. 2. Yamaha 256. 3. Aprilia 248. 4. KTM 240. 5. Suzuki 199. 6. Honda 155.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 454 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 337. 3. Aprilia Racing 334. 4. Prima Pramac Racing 318. 5. Monster Energy Yamaha 290. 6. Suzuki Ecstar 260. 7. Gresini Racing 243. 8. Mooney VR46 Racing 231. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 98. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 27.