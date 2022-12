Lucio Cecchinello: «Grössere Probleme als erwartet»

Lucio Cecchinello: «Wenn du nur in die Punkte kommst, weil ein paar andere Fahrer gestürzt sind, ist es alles andere als einfach»

LCR-Honda-Teambesitzer Lucio Cecchinello wirft einen Blick auf die Saison 2022, die kniffliger als erwartet ausfiel. Der Italiener spricht Klartext, erklärt aber auch, wie sein Team mit den Schwierigkeiten umging.

Die Honda-Fahrer erlebten in diesem Jahr eine schwierige Saison, Honda-Werkspilot Marc Márquez, der nur zwölf der 20 WM-Läufe bestritt, schnitt als WM-Dreizehnter noch am besten von allen ab. Sein Teamkollege Pol Espargaró landete auf dem 16. Rang, die beiden LCR-Honda-Piloten Alex Márquez und Takaaki Nakagami reihten sich in der WM-Tabelle gleich hinter dem Spanier auf den Positionen 17 und 18 ein.

Entsprechend fällt auch der Rückblick von LCR-Teambesitzer Lucio Cecchinello aus. Der Italiener sagt im Gespräch mit dem Kollegen von «GPOne.com»: «Abgesehen von Marc, von dem wir wissen, dass er auf einem höheren Niveau als der Durchschnitt fährt, belegten Pol, Alex und Taka hintereinander die Plätze 16 bis 18 in der Gesamtwertung. Wir hatten also grössere Probleme als erwartet.»

Der 53-Jährige betont aber auch: «Ich habe trotz der Schwierigkeiten immer versucht, den Stier bei den Hörnern zu packen. Wir haben nie aufgegeben sondern hart weitergearbeitet, und unser Team war fast immer das letzte, das am Abend das Fahrerlager verlassen hat. Wir haben nie nachgelassen, genauso wie die Fahrer Alex und Nakagami.»

«Selbst als klar war, das wir die Zusammenarbeit mit Alex nicht würden fortsetzen können, haben wir kein Meeting ausgelassen, um zu versuchen, uns wenigstens um eine Zehntelsekunde zu verbessern», beteuert Cecchinello. «Ganz offensichtlich haben wir nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt, und das war natürlich frustrierend. Denn wenn du nur in die Punkte kommst, weil ein paar andere Fahrer gestürzt sind, ist es alles andere als einfach.»

MotoGP-WM-Endstand (nach 20 Rennen):

1.Bagnaia 265. 2. Quartararo 248 Punkte. 3. Bastianini 219. 4. Aleix Espargaró 212. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 188. 7. Rins 173. 8. Zarco 166. 9. Martin 152. 10. Oliveira 149. 11. Viñales 122. 12. Marini 120. 13. Marc Márquez 113. 14. Bezzecchi 111. 15. Mir 87. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 48. 19. Morbidelli 42. 20. Di Giannantonio 24. 21. Dovizioso 15. 22. Raúl Fernández 14. 23. Remy Gardner 13. 24. Darryn Binder 12. 25. Crutchlow 10. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 448 Punkte. 2. Yamaha 256. 3. Aprilia 248. 4. KTM 240. 5. Suzuki 199. 6. Honda 155.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 454 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 337. 3. Aprilia Racing 334. 4. Prima Pramac Racing 318. 5. Monster Energy Yamaha 290. 6. Suzuki Ecstar 260. 7. Gresini Racing 243. 8. Mooney VR46 Racing 231. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 98. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 27.