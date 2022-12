Alex Rins: Metall wurde aus rechter Speiche entfernt

Alex Rins beim LCR-Honda-Test am 8. November in Valencia

Der diesjährige MotoGP-WM-Siebte Alex Rins, der zwei der letzten drei Rennen gewonnen hat, musste sich in Barcelona einer Operation unterziehen.

Im Dezember und Januar herrscht Testverbot für alle GP-Stammpiloten. Aber das bedeutet nicht, dass die Motorradrennfahrer irgendwo wochenlang am Strand liegen. Alex Rins nützte die Winterpause jetzt sogar, um seinen rechten Arm in Ordnung bringen zu lassen. Denn der LCR-Honda-Neuzugang will bei den nächsten MotoGP-Tests von 10. bis 12. Februar auf dem Sepang International Circuit in Malaysia wieder 100-prozentig fit sein.

Der bisherige Suzuki-Ecstar-Werksfahrer und dreifache Saisonsieger Alex Rins sprach in den sozialen Medien von einer «kleinen Intervention». Er hat sich in den Operationssaal begeben, «um nächstes Jahr wieder zu 100 Prozent fit zu sein», gab der in Andorra lebende Spanier bekannt.

Als er die Klinik verließ, streckte Alex Rins den Daumen in die Höhe. Die Operation seit gut verlaufen, bestätigte er. «Ich habe jetzt genug Zeit, um mich zu erholen und mich dann körperlich optimal auf die neue Saison vorzubereiten.»

Der Krankenhausaufenthalt war eine Nachwirkung des Rennradsturzes beim Catalunya-GP am ersten Juni-Wochenende 2021. Rins, der WM-Dritte von 2020, war damals beim Heim-GP auf dem «Circuit de Barcelona-Catalunya» bei der Streckenbesichtigung am Donnerstag mit dem Rennrad wegen einer Unachtsamkeit gegen ein geparktes Auto der Rennleitung gekracht und hatte sich einen Bruch der rechten Speiche zugezogen, die dann umgehend im Dexeus-Klinikum von Dr. Xavier Mir in Barcelona mit Platten und Schrauben fixiert wurde.

Rins hatte danach auf den Wettkampf in Montmeló verzichten müssen. So schrieb er den fünften Nuller hintereinander.

Dieses Kleinmetall vor 18 Monaten eingesetzte Leichtmetall ist jetzt wieder entfernt worden.

Valencia-Test, MotoGP (8. November):

1. Marini, Ducati, 1:30,032 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,225 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,230

4. Oliveira, Aprilia, + 0,335

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,366

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,451

7. Brad Binder, KTM, + 0,464

8. Martin, Ducati, + 0,544

9. Quartararo, Yamaha, + 0,546

10. Bastianini, Ducati, + 0,560

11. Zarco, Ducati, + 0,594

12. Bagnaia, Ducati, + 0,623

13. Marc Márquez, Honda, + 0,644

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,659

15. Álex Márquez, Ducati, + 0,680

16. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,725

17. Miller, KTM, + 0,755

18. Mir, Honda, +0,882

19. Nakagami, Honda, + 1,049

20. Rins, Honda, +1,196

21. Raúl Fernández, Aprilia, +1,308

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,698

23. Pirro, Ducati, + 2,773